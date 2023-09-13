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Haberler Sağlık ‘Kalp Ritim Bozukluğu’ tedavi yöntemleri

Kalp Ritim Bozukluğutedavi yöntemleri

HABER MERKEZİ
‘Kalp Ritim Bozukluğu’ tedavi yöntemleri

Sağlık bilimindeki teknolojik ilerlemeler ile kalp ritim bozukluklarında kullanılan tedavi yöntemleri farklılaşmıştır. Aritminin türüne ve kişinin sağlık koşullarına göre farklı yöntemlerle tedavi edilir. Kimi ritim bozuklukları sadece hayat tarzında yapılacak değişikliklerle kontrol altına alınabilirken, kimileri ilaç tedavisi ile düzeltilebilir.

YENİ YÖNTEMLER

Fakat bazı aritmiler cerrahi yöntemlerle kesin olarak tedavi edilmelidir. Hastalığın tedavisinde uygulanan yöntemler yeni teknolojik gelişmeler ışığında yeni tedavi imkanlarının bulunmasına yol açmıştır. Bu yöntemler kalp pili ve ablasyondur.

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