Kiraz sapı çayı neye iyi gelir, hangi hastalıklara faydası vardır?

KİRAZ SAPI ÇAYI ZARARLARI

Vücudumuz için birçok faydası bulunan kiraz sapı çayı dikkatli tüketilmediğinde özellikle bazı insanlar için zararlı olabilir. İlaç kullanan kişiler bu çayı kesinlikle doktorlarına danışarak tüketmelidir. Çünkü hangi ilaçla ne gibi bir etkileşime girdiği henüz kesin olarak bilinmemektedir. Aynı zamanda, tansiyonu düşüren bir çay olduğu için tansiyon ilacı kullanan kişiler için tehlikeli olabilmektedir. Kan sulandırıcı özelliği olan bir bitki çayı olduğu için de fazla kullanımı kanın fazla sulanmasına neden olabilir. Birçok bitki çayı gibi fazla miktarlarda ve sürekli olarak içilmesi de önerilmemektedir. Dozunda kullanılmalıdır.