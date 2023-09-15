Aspir yağının faydaları nelerdir? Nerede kullanılır?

Özellikle doğada nadir buluna K vitamini bile var. Bu yüzden günümüzde ilaç sanayinde kullanılır. Ancak eski yıllarda alternatif tıbbın göz bebeğiydi. Hastalıkların ilacı olan aspir yağı az miktarda yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi suyla seyreltilip içilirdi.