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Haberler Sağlık Aspir yağının faydaları nelerdir? Nerede kullanılır?

Aspir yağının faydaları nelerdir? Nerede kullanılır?

Asya toplulukları tarafından neredeyse milatan önce keşfedilen aspir otundan çıkartılan aspir yağı çok faydalı. İçeriğinde B vitamin komleksi yüksek olan aspir yağı, ayrıca omega-3 yağ asitlerini barındırmakta. Peki aspir yağının faydaları nelerdir?

HABER MERKEZİ

Binlerce yıldır dünyanın dört bir yanında tıbbi anlamda kullanılan, en köklü antioksidanlı yağ olan aspir yağının son zamanlarda popüleritesi arttı. Aspir yağının faydaları nelerdir? İşte köklü antioksidanlı aspir yağının faydaları...

Aspir yağının faydaları nelerdir? Nerede kullanılır?

Özellikle doğada nadir buluna K vitamini bile var. Bu yüzden günümüzde ilaç sanayinde kullanılır. Ancak eski yıllarda alternatif tıbbın göz bebeğiydi. Hastalıkların ilacı olan aspir yağı az miktarda yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi suyla seyreltilip içilirdi.

Aspir yağının faydaları nelerdir? Nerede kullanılır?

GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLI ASPİR YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Aspir yağı, kandaki kolesterol seviyesini dengeler.

Vücudu enfeksiyonlu hücrelere karşı korur.

Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

Aspir yağının faydaları nelerdir? Nerede kullanılır?

Vücutta kanserli olmaya meyilli olan hücreleri devre dışı bırakarak tümör oluşumunu engeller.

Tüketimi boğazı temizler akciğerleri yeniler.

Şeker seviyesini dengeleyerek diyabet hastalarına fayda sağlar.

Aspir yağının faydaları nelerdir? Nerede kullanılır?

E vitamini sayesinde saç köklerini güçlendirerek dökülmenin önüne geçer.

Kemik ağrılarını dindirir.

Doğurganlığı etkileyerek erkeklerde güçlü sperm sayısını sağlar.

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