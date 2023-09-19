  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Kekik yağı solunum sorunlarının tedavisinde etkilidir

Kekik yağı solunum sorunlarının tedavisinde etkilidir

HABER MERKEZİ
Kekik yağı solunum sorunlarının tedavisinde etkilidir
Kekik yağının antibakteriyel ve antifungal özellikleri, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını güçlendirir ve zararlı patojenlerle savaşır. Kekik yağının antioksidan özellikleri serbest radikallerle savaşmaya ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, kekik yağını ev genelinde yaygınlaştırın. Alternatif olarak, yağı birkaç damla bir taşıyıcı yağ ile karıştırıp masaj yağı olarak topikal olarak kullanabilirsiniz. Kekik yağının balgam söktürücü ve antispazmodik özellikleri sayesinde, özellikle solunum sorunlarının tedavisinde etkilidir. Soğuk algınlığı, öksürük, grip, bronşit veya diğer solunum rahatsızlığından muzdaripseniz, kekik yağını soluyabilirsiniz.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA