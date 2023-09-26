Eris varyantında paniğe gerek yok

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsü hakkında Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, "Bu virüsün kesinlikle ağır veya ölümcül seyredecek bir hastalığa yol açmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'

Virüsün geçirdiği mutasyonlarla artık eskisi kadar ağır ve ölümcül hastalığa neden olmadığını dile getiren Prof. Dr. Tevfik Özlü, "2020-2021'de çok zor günler geçirdik. Buna bağlı olarak pek çok kişi tedirgin oluyor. Halk arasında acaba yeniden geriye mi döneceğiz, yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi, maske takmak zorunda kalacak mıyız diye hep soruyorlar. Öncelikle şunu ifade edeyim, böyle bir beklenti yok, böyle bir şey olmayacak. Eski dönemde değiliz artık. Köprülerin altından çok sular aktı. Bu süre içerisinde virüs kendini değiştirdi. Virüs geçirdiği mutasyonlarla artık eskisi gibi değil, benim naçizane fikrim, grip olanlar evde dinlensin ya da maske taksın, 65 yaş üstü olan büyüklerimiz ve kronik hastalarımız girip aşısı olsunlar yeterli" dedi.

ÖLÜMCÜL TEHLİKESİ YOK

Virüsün geçirdiği mutasyonlarla artık eskisi kadar ağır ve ölümcül hastalığa neden olmadığını belirten Tevfik Özlü, "Korona döneminde ülke olarak millet olarak zor günler geçirdik. Buna bağlı olarak pek çok kişi tedirgin oluyor. Eris virüsü hafif bir hastalık yapıyor. Virüs bizimle yaşamayı öğrendi. Bizimle birlikte yaşıyor. Bu geçen süre içerisinde biz de aslında virüs ile birlikte yaşamayı öğrendik. Gerek hastalığı geçirerek, gerek aşılanarak toplumsal bağışıklık büyük oranda oluştu. Dolayısıyla eski günlere dönüş söz konusu değil. Böyle bir beklentim yok. Bu beklenti de gerçekçi değil" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAN YAYILIYOR

Eylül ayından itibaren Nisan'a kadar Kuzey yarım küre ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de solunum yolu viral enfeksiyonlarının arttığını belirten Özlü, "Covid'te artık bunlardan bir tanesi. Grip, soğuk algınlığı da aynı şekilde var. Birazda okulların açılmasıyla beraber kreşlerde, anaokullarında, ilkokullar başta olmak üzere tüm okullarda öğrenciler arasında hızlı bir şekilde yayılıyor. Oradan da anne, babalara ve topluma yayılıyor. Bu açıdan benim önerim çocuk, genç, yetişkin olsun fark etmez solunum yolu enfeksiyon belirtileri gösteren öksüren, aksıran, hapşıran, burnu akan, halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı gibi semptomları olan kişilerin topluma çıkmamaları, evde bir hafta istirahat etmeleri kendilerini izole etmeleri bunu yapabilirsek salgının toplumda yayılmasını önlemiş oluruz" dedi.