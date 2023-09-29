Çınar Medikal büyümeye devam ediyor

2020 yılında kurulan Çınar Medikal kısa sürede büyüyerek, hedeflerini de büyüttü. 2023 yılı sonuna kadar Ankara, Konya ve Muğla'da şube çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen Çınar Medikal Karadağ'da bir üretim tesisi kurmak içinde gerekli çalışmaları başlattı. 2020 yılı Aralık ayından itibaren, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında Cemaleddin Saraç, Cem Yılmaz ve Mustafa Arıcan ortaklığında hizmet vermeye başlayan ve kurulduğu günlerde İzmir genelinde perakende medikal ve sağlık ürünleri satışı ile faaliyet gösteren Çınar Medikal, şu anda 1200 metrekare büyüklüğünde lojistik alanı ile internet üzerinden satışla 81 ile ve yurt dışına hizmet vermeye devam ediyor.

3 YENİ ŞUBE DAHA

Ankara, Konya ve Muğla'da şubeleşme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek 2023 yılı sonuna kadar bu üç ilde şubelerin açılarak hizmet ağının genişleyeceğini söyleyen Çınar Medikal Genel Müdürü Mustafa Arıcan, "Başta Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ayrıca Afrika bölgesinde farklı hastane ve sağlık gruplarına da medikal ürün ihraç ediyoruz. Bu aşamada güçlü iş ağımızla medikal sektöründe yenilikçi bir süreç yaratıyoruz. Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetlerle de ihracat çalışmalarımız var " diye konuştu.

ÜRETİM TESİSİ KURUYORUZ

Karadağ'da bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Arıcan, "Bu anlamda Karadağ'da 2024 yılı içerisinde bir üretim tesisi kurmak için gerekli çalışmalara başladık. 2024 yılı içerisinde bu tesisi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu tesiste başlangıçta hasta hijyen ürünleri üretmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

YENİLİKÇİ MEDİKAL ANLAYIŞI

Çınar Medikal'in kurucu ortağı Cem Yılmaz, "Hasta yatağı kiralaması ve satışı, solunum cihazı kiralaması ve satışı, aynı zamanda teknik servis hizmetlerimiz bulunmaktadır. Teknik servis konusunda da deneyimli bir ekiple çalışıyoruz. Eğer arıza evde giderilemeyecek bir durumdaysa hastaya yedek yatak ya da solunum cihazı veriyoruz. Onarım bittikten sonra teslim edip bıraktığımız yatak ve cihazla değişimini yapıyoruz. Kısacası hastalarımızın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile teknik servis hizmetini sağlıyoruz" dedi.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ

İŞ ağımızda görev yapan hemşire, acil tıp teknisyeni ve hekimlerimizle ihtiyacı olan hastalara evde sağlık hizmeti verdiklerini de belirten Çınar Medikal Kurucu Ortağı ve Medikal Direktörü Ecz. Cemaleddin Saraç, "Evde sağlık hizmeti, yara bakımı, hasta takibi gibi hizmetlerimiz de bulunmaktadır. Yaşlı, hasta ve palyatif bakım çok önemli kavramlar. Evde biz bu hizmetleri vererek hem hastalarımızın daha konforlu yaşamalarına katkı sağlıyor, hem de ailelerinin içlerini biraz daha rahatlatmış oluyoruz" diye konuştu.