Egzersizle depresyona meydan okuyun!

YAZ bitti. Güneşin yavaş yavaş etkisini azalttığı bugünlerde sizi bekleyen olumsuz etkilerin başında ise depresyon geliyor. Studio Altay Tekin kurucusu, Egzersiz Uzmanı ve Danışmanı Altay Tekin, doğru ve düzenli egzersizle depresyona meydan okumanın yollarını anlattı. "Sonbaharda güneş ışınlarının zayıflaması mutluluk hormonu (serotonin) salgılanmasını azaltıp, uyku hormonu üretimini arttırdığı için beyin kimyasının değişimine ve buna bağlı depresyona yol açabilir" diyen Altay Tekin, " Bu tür durumlarda mutlaka uzman hekim desteği almanızda fayda var. Sonbahar depresyonu diye adlandırılan bu mevsimsel rahatsızlıktan etkilenmemek için ise en etkili yöntem egzersiz yapmak" dedi.

EGZERSİZ YAP MUTLU KAL!

GÜNEY Avustralya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, fiziksel aktivitenin hafif-orta derecede depresyon, anksiyete ve stres tedavisinde psikoterapi veya yaygın kullanılan ilaçlardan 1 buçuk kat daha etkili olduğu sonucuna varıldığının açıklandığını söyleyen Altay Tekin, "Haftada 150 dakika yapacağınız fiziksel egzersizin psikolojik stresi azalttığı tespit edilmiştir. Pilates ve diğer zihin-beden egzersizleri de en çok kaygıyı azaltmaya yardımcı olurken, direnç egzersizlerinin de psikolojik streste çok fayda sağladığı açıklanmıştır" dedi.

STRESLE SAVAŞ İÇİN GEREKLİ

EGZERSİZ Danışmanı Altay Tekin, egzersiz ile oluşan vücut sıcaklığındaki artışın kas gerginliğini azalttığını bunun da nöronal aktiviteyi değiştirerek kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Egzersiz bitiminden hemen sonra endorfin ve dopaminin devreye girdiğini anlatan Tekin, egzersizin ruh hali ve stres etkilerini azaltma konusunda vücutta ne tür değişimler yarattığını şöyle anlattı: Uzun süreçte vücut tarafından egzersize verilen cevap ve hormonal değişimin desteği ile ruh hali iyileşiyor. Egzersiz aynı zamanda bağışıklık sisteminin fonksiyonunu artırırken iltihaplanmanın azaltmasına destek olarak zihin sağlığımıza olumlu etki ediyor. Egzersiz yaptığınız zaman depresyon ve kaygı bozukluğunu tetikleyen olumsuz duyguları azaltırsınız. Özgüvenimizi yeniden inşa etmenin en kolay ve eğlenceli yoludur. Vücudumuzun forma girmesi kendimizi daha iyi hissetmenize neden olacağı için negatif psikolojik etkilerden de kurtulabiliriz. Özellikle düzenli yapılabilecek egzersizlerden biri olan pilates ile kendinizi iyileştirebilir ve hastalıklardan koruyabilirsiniz.

Düzenli egzersizlerin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- KİŞİLERİN iyi bir postüre sahip olmasını sağlar.

- YANLIŞ duruşa ve hareketsizliğe bağlı ağrıların giderilmesini sağlar.

- KALORİ yakımı ile açığa çıkan kalori açıklığı kilo vermeyi sağlar ve ideal kiloyu korumanıza destek olur.

- DİYABET ve kolestrol gibi endokronojik rahatsızlıkların engellenmesine katkı sağlar.

- KAS sisteminde meydana gelebilecek rahatsızlıkların oluşmasını engeller.

- OMURGA etrafındaki kasların güçlenmesini sağlayarak duruş bozukluklarını önler.

- KİŞİLERİN enerjisinin yüksek olmasını sağlar.

- STRES yönetimine destek olur.

- UYKU kalitesinin artmasına yardımcı olur.

- HASTALIKLARDAN korunmada etkili