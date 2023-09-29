Orta kulakta sıvı birikmesi işitme azlığına neden olabilir

Çocuklarda orta kulak sıvısı birikmesinin kendini işitmede azalma, kulakta tıkanıklık olarak gösterebildiğini kaydeden Atagöz Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru, çok küçük çocukların bu durumu genelde 'kulağım ağrıyor' şeklinde söyleyebildiklerini belirterek orta kulakta sıvı birikmesinin işitme kaybı yaşanmaması ve okul başarısının düşmemesi için mutlaka erken tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

TÜP TAKILABİLİR

Orta kulak sıvısı 'orta kulak iltihabı' dediğimiz orta kulak bakteri enfeksiyonları sonrasında oluşabildiğini gibi geniz etine bağlı olarakta gelişebildiğini kaydeden Doç. Dr. Salim Doğru, "Bu hastalık çocuklarda önemli bir problemdir çünkü işitme kaybı çocuğu erişkine oranla çok daha fazla etkiler. Okulda geri kalma, başarı oranlarının düşmesi, kalıcı işitme kayıplarına varabilecek ciddi sonuçlara yol açabilir" dedi.

"Belli takip süresini geçmiş ve işlem yapılması ortaya çıkmış hastalarda kulaktaki sıvıyı boşaltıyoruz ve tüp yerleştirme işlemini yapıyoruz" diyen Doç. Dr. Salim Doğru, "Çocuklarda genel anestezi ile yapılan bir işlemdir. Zara ufak bir kesi yapıldıktan sonra orta kulak sıvısı boşaltılıyor. Bu işlem işitmeyi hemen yerine getirebiliyor. Ancak tekrar iltihap olmaması ve sıvı birikmemesi için zara 'tüp' dediğimiz ortası delik, küçük bir makaraya benzeyen aparat yerleştiriyoruz. Bu aparat ortalama 12 ay (6-15 ay) zarda kalıyor. Tüp bu süre içerisinde çoğunlukla kendi kendine çıkıyor. İşlem sonrası takiplerde tüpün durumunu da gözlemliyoruz. Genellikle bu işlemin yapıldığı her çocukta geniz eti bölgesinin temizlenmesi de prosedüre ekleniyor. Yani kulağa tüp konması ve geniz eti genellikle birlikte yapılan işlem oluyor. İşlemden sonra 4-5 saat gözlem altında kalan hastayı aynı gün evine gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

SIK İLTİHAPLANIYORSA

"Ameliyat kararı aldıran bir faktör daha var. Son 6 ay içinde 3 defa orta kulak iltihabı geçirmişse veya son 1 sene içinde 4 defa orta kulak iltihabı geçirmişse yine kulağa tüp uygulamasına karar veriyoruz" diyen Doç. Dr. Doğru, "Çocuklarda kulak zarına tüp uygulaması ve geniz eti temizlenmesi işleminin işitmeyi rahatlatan, çocuğun büyüme- gelişme ve eğitim kalitesini son derece olumlu etkileyen bir işlem olduğunu görüyoruz" ifadelerinde bulundu.