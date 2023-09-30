DEHB nedir, belirtileri nelerdir? DEHB tanısı nasıl konur, tedavisi nedir?

DEHB TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Günümüzde tanıya yardımcı olacak herhangi bir laboratuar testi (kan testleri, idrar testleri vs), beyin görüntüleme yöntemi (beyin tomografisi vs) ya da psikolojik test yoktur. Hastalığın tanısı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman hekim tarafından anne-babadan, öğretmenden, çocuğun kendisinden ve olabildiğince çok bilgi kaynağından bilgi elde edinilerek klinik olarak konur.

DEHB TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

DEHB'nin tedavisinde sık olarak kullanılan yöntemler ilaç tedavisi, bireysel eğitim, anne-baba eğitimi, aile tedavisi ve grup tedavisidir. İlaç tedavisinin bugüne kadar yapılmış olan bilimsel çalışmalarda en etkin tedavi biçimi olduğu ispatlanmış, hem kısa hem de uzun dönemde güvenilir ve diğer seçeneklerden daha üstün olduğu tespit edilmiştir. Tedavide kullanılabilen farklı ilaç seçenekleri mevcuttur.