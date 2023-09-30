DEHB nedir, belirtileri nelerdir? DEHB tanısı nasıl konur, tedavisi nedir?

DEHB nedir, belirtileri belerdir? İşte DEHB hakkında merak edilenler...
DEHB nedir, belirtileri belerdir? İşte DEHB hakkında merak edilenler...
DEHB, dikkat süresinin kısa olması, dikkatini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanma, eşya unutma/kaybetme, detayları gözden kaçırma, ilginin kolayca dağılması, görev ve sorumlulukları sürekli erteleme, yerinde duramama, oturması gereken durumda oturamama, çok konuşma, olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda kesme, sorulan soru bitmeden cevabı yapıştırma, sıra beklemekte zorlanma, odaklanamama, dikkatin çabuk dağılması, aşırı hareketlilik, sabırsızlık, unutkanlık gibi belirtiler gösterir.
DEHB NEDİR?
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), nörolojik tabanlı bir mental bozukluktur. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü yahut ani ve dürtüsel tepkiler ve kolayca başka şeylere sapma olarak gösterir. Bir bireye DEHB tanısı konulması için belirtilerin 12 yaşından önce görülmesi, en az 6 ay boyunca var olması ve en az iki ortamda (okul, ev, eğlence etkinlikleri vb.) sorunlara yol açması gerekir. Çocuklarda dikkat eksikliği, okul başarısını düşmesine yol açabilir.
DEHB BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çocuklarda DEHB, aşırı hareketlilik şeklinde kendini gösterir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar kendileri için riskli davranışlarda da bulunabilirler. Bu nedenle belirtiler dikkatli takip edilmeli.
Eğer çocuğunuz, sizi dinliyormuş gibi görünüp ilgisini sürekli başka bir alana kaydırıyorsa, dikkati çok çabuk dağılıyorsa, yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınıyor ve bu işleri yapmaktan hoşlanmıyorsa, verilen komutları izleme de güçlük çekiyorsa, günlük işlerini unutuyorsa bu belirtiler dikkat eksikliğinin bir belirtisi olabilir.
DEHB NEDEN OLUR?
Çocuklarda ve ergenlerde üzerinde en çok çalışılan ve en çok tanılanan mental bozukluk olmasına rağmen çoğu vakanın tam nedeni bilinmemektedir. DSM-IV kriterlerine göre tanılandığında çocukların %5-7'sini, ICD-10 kriterlerine göre ise %1-2'sini etkilemektedir. Oranlar çoğu ülkede benzer olmakla birlikte tanılama kriterlerine göre değişiklik gösterebilir. Erkek çocuklarda DEHB tanısı kız çocukların yaklaşık üç katıdır, ancak kız çocuklarında semptomlar erkeklere kıyasla farklılık gösterebildiği için bozukluğun çoğu zaman gözden kaçtığı düşünülmektedir. Çocukluğunda DEHB tanısı konan bireylerin %30-50 kadarı yetişkinlikte belirtileri göstermeye devam eder.
DEHB TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
Günümüzde tanıya yardımcı olacak herhangi bir laboratuar testi (kan testleri, idrar testleri vs), beyin görüntüleme yöntemi (beyin tomografisi vs) ya da psikolojik test yoktur. Hastalığın tanısı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman hekim tarafından anne-babadan, öğretmenden, çocuğun kendisinden ve olabildiğince çok bilgi kaynağından bilgi elde edinilerek klinik olarak konur.
DEHB TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
DEHB'nin tedavisinde sık olarak kullanılan yöntemler ilaç tedavisi, bireysel eğitim, anne-baba eğitimi, aile tedavisi ve grup tedavisidir. İlaç tedavisinin bugüne kadar yapılmış olan bilimsel çalışmalarda en etkin tedavi biçimi olduğu ispatlanmış, hem kısa hem de uzun dönemde güvenilir ve diğer seçeneklerden daha üstün olduğu tespit edilmiştir. Tedavide kullanılabilen farklı ilaç seçenekleri mevcuttur.
DEHB TEDAVİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?
DEHB tedavisi uzun süreli bir tedavi biçimidir. İlaç tedavisinin hekimin önerdiği şekilde uygulanmasına azami dikkat gösterilmesi ve doktor kontrollerine düzenli olarak devam edilmesi oldukça önemlidir.