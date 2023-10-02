Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Genellikle eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık şeklinde belirtileri olan iltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Genellikle eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık şeklinde belirtileri olan iltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Romatoid artrit, genetik olarak yatkın bireylerde çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan başta eklemler olmak üzere vücutta birçok organ ve yapıyı da tutabilen iltihaplı (inflamatuar) romatizmal bir hastalıktır.
En sık 30‐50 yaşları arasında görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 2‐3 kat daha sık görülür.
Tüm dünyada ve tüm ırklarda görülebilen bu hastalığın ülkemizde görülme sıklığı yapılan araştırmalarda her 1000 kişide 6 kişi olarak belirlendi.
ROMATOİD ARTRİTİN BAŞLICA BELİRTİLERİ
Ekleme ait belirtiler;
Eklem ağrısı
Eklem şişmesi, eklem üzerinde sıcaklık artışı ve harekette kısıtlılık
Eklemlerde sertlik (tutulma), özellikle sabahları veya uzun süre oturduktan sonra
Eklem dışı belirtiler;
Halsizlik
Hafif ateş ve kilo kaybı
Anemi
Erken romatoid artrit önce küçük eklemlerinizi (özellikle parmaklarınızı ellerinize ve ayak parmaklarınızı ayaklarınıza bağlayan eklemler) etkileme eğilimindedir.
Hastalık ilerledikçe, semptomlar sıklıkla el bileğine, dizlere, ayak bileklerine, dirseklere, kalçalara ve omuzlara yayılır.
ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ
İltihaplı Romatizma için herhangi bir kesin tedavi yoktur. Bugüne kadar, romatoid artritte tedavinin amacı eklem iltihabını ve ağrısını azaltmak, eklem işlevini en üst düzeye çıkarmak ve eklem tahribatını ve deformitesini önlemektir.
Romatoid artrit tedavisinde kullanılan farklı ilaçlar vardır. Bazıları öncelikle RA semptomlarını hafifletmek için kullanılır; diğerleri ise hastalığın seyrini yavaşlatmak veya durdurmak ve yapısal hasarı önlemek için kullanılır.
Romatoid artritin tedavisi olmamasına rağmen, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar, destekleyici tedaviler ve romatoid ameliyatı gibi erken tedavi ve destek, eklem hasarı riskini azaltabilir ve durumun etkisini sınırlandırabilir.
Erken aşamalarda, hafif egzersiz yapmak daha ciddi iltihaplanmaların başlamasını geciktirmeye yardımcı olabilir. Diğer durumlarda ise fizik tedavi yanında dinlenmek tavsiye edilir. Ayrıca beslenmeye dikkat edilmesi ve sigara ve içki gibi sağlıksız alışkanlıklara son verilmesi diğer öneriler arasındadır.
İLTİHAPLI ROMATİZMA KALBİ ETKİLER Mİ?
İltihaplı romatizmanın eklemler ve kemikler kadar iç organları da etkilediği bilinen bir gerçek. Romatoid artriti olanların özelliklerinde böbreklerinde, akciğerlerinde, cildinde ve kalp damar sisteminde ciddi problemlerin oluştuğu biliniyor.
İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMA TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
İltihaplı eklem romatizmasının tedavi edilmemesi ya da tedaviye geç kalınması hem hareket alanının kaybedilmesine ve eklemlerde sakatlığın, şekil bozukluğunun oluşmasına hem de hasar gören iç organlarda da ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.
İLTİHAPLI ROMATİZMA ÖLDÜRÜR MÜ?
Pek çok uzman iltihaplı romatizmanın yaşam kalitesini düşürdüğünü ve dolaylı olarak ömrü kısalttığını söylüyor. İltihaplı romatizmanın doğrudan değil ama ciddi hasar verdiği kalp damar sistemi, enfeksiyonlar ve mide kanamaları, bağırsak kanamalarıyla ölümcül etkisi bulunabiliyor. Aynı zamanda Romatoid Artrit tedavisinde kullanılan ilaçların bağışıklık sistemini baskılaması vücudun enfeksiyonlara açık bir hale gelmesine yol açacak, herhangi bir hastalığı Romatoid artriti olanlarda olmayanlara göre daha ağır geçmesine neden olacaktır.
İLTİHAPLI ROMATİZMAYA YASAK YİYECEKLER NELER?
İltihaplı romatizması olan hastaların beslenme sistemine de oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi romatizmaya iyi gelen besinler de vardır ancak iltihaplı romatizmada asıl önemli olan romatizmayı kötü etkileyen ve tüketilmemesi gereken besinlerdir.
İltihaplı eklem romatizması bulunan hastaların şeker tüketiminden kaçması gerekir. Şekere bağlı olarak da glikoz içeren besinler ve kola gibi gazlı şekerli içecekler tüketilmemelidir. Kızartma ve yağlı yiyecekler yine iltihaplı romatizması bulunanların uzak durması gereken besinlerdir. Yine buna bağlı olarak cips gibi paketli gıdalar ve yağlı atıştırmalıklardan uzak durulmalı.
Elbette her şeyde olduğu gibi iltihaplı eklem romatizmasında da başlıca uzak durulması gereken şey sigaradır. Sihgara içmek hastalığa neden olan iltihapların artmasına yol açar. Kesinlikle içilmemeli eğer içiliyorsa hemen bırakılmalıdır.