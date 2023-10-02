Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Romatoid artrit, genetik olarak yatkın bireylerde çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan başta eklemler olmak üzere vücutta birçok organ ve yapıyı da tutabilen iltihaplı (inflamatuar) romatizmal bir hastalıktır.

En sık 30‐50 yaşları arasında görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 2‐3 kat daha sık görülür.

Tüm dünyada ve tüm ırklarda görülebilen bu hastalığın ülkemizde görülme sıklığı yapılan araştırmalarda her 1000 kişide 6 kişi olarak belirlendi.