Vertigo nedir? Vertigo belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

VERTİGO NASIL GEÇER? İŞTE VERTİGO TEDAVİSİ...

Vertigo oluşumunu engellemeye yardım eden 7 öneri:



STRESTEN UZAK DURUN

Stres vertigo oluşumunu neden olan en önemli faktörlerin başında yer alıyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar kendinize özel zamanlar ayırın ve stres faktörlerini hayatınızdan çıkartın.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ KUVVETLENDİRİN

Sağlıklı beslenin: Beslenme düzeninide dondurulmuş ve hazır gıdalara yer vermeyin. Doğal ve organik ürünler tüketin. Bu sayede bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.



Güne yumurtayla başlayın : Yumurtada birçok mineral ve Omega 3 bulunuyor. Eğer başka bir rahatsızlığınız yoksa sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin.

Ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin: Günde bir avuç kuruyemiş yiyin.

Süt için: Uzun ömürlü kutu sütler yerine günlük sütleri tercih edin.



Protein içerikli gıdalardan uzak durmayın: Eğer eşlik eden bir rahatsızlığınız yoksa kırmızı et yemekten korkmayın.