Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Zona, tehlikeli ve yaşamı tehdit eden bir durum olmasa da çok acı verici olabilir. Döküntülü ve ağrolı bir enfeksiyon olmasıyla bilinen zona vücudumuzun her yerinde ortaya çıkabilir.

ZONA NEDİR?

Zona ya da diğer adıyla varicella zoster, tek bir sinirin ya da tek bir sinir tarafından kontrol edilen cilt yüzeyinin varicella zoster adı verilen virüs tarafından enfekte olması durumudur. Geçmişte suçiçeği geçirmiş olan herkeste zona hastalığı görülebilir.

Suçiçeği veya buna neden olan suçiçeği virüsüne hiç maruz kalmamış olanların, zonaya yakalanması mümkün değildir.

Zona hastalığı belirtileri genellikle döküntülerin ortaya çıkacağı bölgede yanma, karıncalanma, kaşıntı veya batma ile başlar. Bazen bu bulgular çok şiddetli olabilir ve bireyler dayanılmaz bir ağrı tarif eder.