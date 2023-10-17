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Haberler Sağlık Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Cilt, iklim değişiklikleri, stres ya da çeşitli alerjik reaksiyonlara bağlı olarak belirli reaksiyonlar gösterebilir. Bu reaksiyonların sebebi birçok cilt hastalığı olabilir. Son zamanlarda artışıyla da bilinen cilt hastalığı zona yani halk arasında gece yanığı olarak bilinen hastalık nedir, belirtileri nelerdir? Zona hastalığının tedavisi nedir?

HABER MERKEZİ

Zona, tehlikeli ve yaşamı tehdit eden bir durum olmasa da çok acı verici olabilir. Döküntülü ve ağrolı bir enfeksiyon olmasıyla bilinen zona vücudumuzun her yerinde ortaya çıkabilir.

ZONA NEDİR?

Zona ya da diğer adıyla varicella zoster, tek bir sinirin ya da tek bir sinir tarafından kontrol edilen cilt yüzeyinin varicella zoster adı verilen virüs tarafından enfekte olması durumudur. Geçmişte suçiçeği geçirmiş olan herkeste zona hastalığı görülebilir.

Suçiçeği veya buna neden olan suçiçeği virüsüne hiç maruz kalmamış olanların, zonaya yakalanması mümkün değildir.

Zona hastalığı belirtileri genellikle döküntülerin ortaya çıkacağı bölgede yanma, karıncalanma, kaşıntı veya batma ile başlar. Bazen bu bulgular çok şiddetli olabilir ve bireyler dayanılmaz bir ağrı tarif eder.

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

ZONA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Zona, su çiçeği hastalığına neden olan varicella-zoster virüsünden kaynaklanır. Su çiçeği olan herkes zona geliştirebilir. Su çiçeği hastalığından kurtulduktan sonra virüs sinir sisteminize girer ve yıllarca uykuda kalır. Sonunda, virüs yeniden aktive olabilir ve cildinize giden sinir yolları boyunca ilerleyerek zona üretebilir. Ancak su çiçeği olan herkes zona geliştirmez.Zonanın oluşma nedeni belirsizdir. Halk arasında gece yanığı olarak da bilinen zona hastalığının oluşmasındaki en önemli faktör yaşlanmadır. Zona olan vakaların yüzde 70'i 50 yaş üzerindeki kişilerden oluşur. 80 yaşına gelen bir kişinin zona olma ihtimali yüzde 50 oranındadır. Yani 80 yaşın üzerindeki her iki kişiden biri zona olmaktadır. Varicella-zoster, uçuklara ve genital uçuklara neden olan virüsleri içeren, herpes virüsleri adı verilen bir virüs grubunun parçasıdır. Bu nedenle zona, herpes zoster olarak da bilinir. Ancak su çiçeği ve zona hastalığına neden olan virüs, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan uçuk veya genital uçuktan sorumlu virüsle aynı değildir.

ZONA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zona hastalığı, sıralanan bu belirtilerin ortaya çıkmasından 2 ila 3 gün sonra, genellikle vücudun hassas olarak nitelendirilen bir bölgesinde, deri döküntüsü olarak kendini gösterir. İlk etapta döküntülü olan bu yaralarda oluşan kızarıklık daha sonrasında yerini kabuklu içi sıvı dolu kabarcıklara bırakır ve ağrılıdır. Döküntüler 10 ila 15 gün kadar sürebilir. Zona hastalığının ilk belirtileri şu şekilde listelenebilir:

Ağrı

Döküntülü bölgede yanma ve karıncalanma

Kaşıntı ve batma hissi

Bölgesel hassasiyet

Vücudun etkilenen bölgesinde uyuşma

Işığa karşı duyarlılık

Yüksek ateş ve beraberinde gelişen baş ağrısı

Tükenmişlik hissi

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

ZONA HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Zona hastalığı olan bir kişi suçiçeğine karşı bağışıklığı olmayan herkese zona virüsünü bulaştırabilir. Bulaşma genellikle zona döküntüsünün açık yaraları ile doğrudan temas sonucunda oluşur. Enfekte olan kişide suçiçeği geliştirir ve suçiçeği bazı insanlar için çok tehlikeli olabilir. Zona kabarcıkları kabuk bağlayıncaya kadar hastalığı bulaştırılabilinir haldedir ve henüz suçiçeği geçirmemiş veya su çiçeği aşısı olmamış kişilerle, özellikle de bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, hamile kadınlar ve yeni doğanlarla fiziksel temastan kaçınılınmalıdır.

ZONADAN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Zonadan korunmak mümkündür ve 2006 yılında lisans alan ve kişileri zonadan koruyan bir aşı bulunmaktadır. Bu aşı ülkemizde de 2015 yılında bakanlık onayını alarak kullanılmaya başlanmıştır. Tek doz olarak uygulanan bu aşı, zona hastalığının oluşmasını büyük oranda engellerken, aşıdan sonra nadiren oluşan zona hastalığının da şiddetini azaltır. Bu sebeple zona aşısı uygun olan kişilere önerilir ve bazı ülkelerde zona aşısı 50 yaş üzerindeki sağlıklı bireylere önerilirken, ülkemizde 60 yaş üzerindeki kişilere uygulanabilmektedir. Dermatoloji uzmanının onayı ile tek doz aşı ile insanlar zonadan korunabilir.

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

ZONA HASTALIĞI TEDAVİSİ

Zona tedavisi yoktur, ancak reçeteli antiviral ilaçlarla hızlı tedavi iyileşmeyi hızlandırabilir ve komplikasyon riskinizi azaltabilir.

Zona şiddetli ağrıya neden olabilir, bu nedenle doktorunuz ayrıca ağrı kesici ilaçları önerebilir.

Zona genellikle iki ila altı hafta sürer. Çoğu insan zonaya yalnızca bir kez yakalanır, ancak iki veya daha fazla kez olması mümkündür.

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