600 sporcu, otizmli çocuklar yararına koştu

Özel İzmir Gazi Hastanesi ana sponsorluğunda, Otizm Dernekleri Federasyonu, İzmir Koşu Gücü ve içecek sponsoru Hafif Ye işbirliği ile Otizmli Çocuklar Farkındalık Koşusu düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan koşuya İzmir ve çevre illerden 600'den fazla sporcu katıldı. Otizmli çocuklar yararına düzenlenen Otizmli Çocuklar Farkındalık Koşusu'na 600'den fazla sporcu ve yüzden fazla otizmli çocuk ve aileleri katıldı. Cumhuriyet meydanında başlayan ve aynı noktada sona eren koşunun startını Özel Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Selim Amoto, İyi Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu birlikte yaptı. Ana koşunun ardından otizmli çocuklar için de sembolik bir koşu düzenlendi. 100'den fazla çocuğun katıldığı ve 500 metre devam eden yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Yarışı bitiren her çocuk birinci ilan edilerek madalya verildi.

"GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ"

Özel Gazi Hastanesi olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini kaydeden Özel Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Selim Amato, " Bu anlamda bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu koşuyu geleneksel hale getirdik ve her yıl yapmak istiyoruz. Amacımız otizme karşı halkımızın dikkatini çekmek, bir farkındalık oluşturmaktır. Kimi sporcular evcil hayvanlarıyla koştular, kimi sporcularımız bebek arabalarıyla koştular. Hatta engelli kardeşlerimiz tekerlekli sandalye ile bu farkındalığa destek verdiler. Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu koşuda elde edeceğimiz geliri de Otizmli Çocuklar Derneğine bağışlayacağız" diye konuştu.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR BİRİNCİ"

Özel İzmir Gazi Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Albayrak, " Hastanemiz sürekli sosyal etkinlikler içerisinde yer alan bir hastane. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu yarışta otizmli bireylerimiz de sembolik bir koşu gerçekleştirdi. Çocuklarımızın hepsi bizim için birincidir ve hepsini yarışın birincisi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.