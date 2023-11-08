Soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! İşte bitki çaylarının iyileştirici gücü

Kış mevsiminin yaklaşması havaların da yer yer soğuması ile birlikte grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar kendini göstermeye başladı. Bitki çaylarının bağışıklık sistemi için faydalarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Özlem Araz, "Çay bilinen en eski ve en basit ilaç uygulama şekillerinden biridir. Bitkilerin su içerisinde kaynatılarak ya da üzerine kaynatılmış sıcak su ilave edip demlenmesiyle hazırlanan çaylar hazımsızlık, uykusuzluk, kabızlık, ödem, öksürük, depresyon, demans, grip, kanser gibi hastalıklardan korunmak, daha iyi hissetmek ya da hastalıkları tedavi etmek amacıyla binlerce yıldır uygulanmaktadır" dedi.