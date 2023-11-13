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Haberler Sağlık Kendisi kadar çayı da çok faydalı! İşte ebegümecinin bilinmeyenleri...

Kendisi kadar çayı da çok faydalı! İşte ebegümecinin bilinmeyenleri...

Şifalı bitkiler arasında yerini alan hibiskus halk genelinde bilinen adıyla ebegümeci çayıyla da oldukça faydalıdır. Tam bir mineral deposu olarak bilinen ebegümeci neye iyi gelir? Ebegümeci çayı nasıl yapılır, hangi hastalıklara iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Son zamanların gözde bitkisi ebegümeci faydaları ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Çalılıklarda bulunan çiçekli bir biitki olan ebegümeci faydaları yanında lezzeti sebebiyle de özellikle bazı illerimizde sıkça tüketiliyor. Peki, ebegümeci nedir, nasıl tüketilir? İşte ebegümecinin sağlığa faydaları...

EBEGÜMECİ NEDİR?

Bilimsel adı Malva sylvestris , Malva cinsindeki bu çiçekli bitki kadar güzeldir ve daha popüler olarak yüksek ebegümeci veya ebegümeci olarak bilinir. Bu bitki genellikle tarlalarda ve çalılıklarda bulunur ve çarpıcı bir mor çiçeğe sahiptir.

Kendisi kadar çayı da çok faydalı! İşte ebegümecinin bilinmeyenleri...

EBEGÜMECİ NASIL TÜKETİLİR?

Ebegümeci yapraklarından çayı demlenebilir , ayrıca ebegümeci yemeği yapılabilir. Ebegümeci çiçekleri ve yaprakları , vücut üzerinde bazı güçlü etkileri olabilen uçucu bir yağ özü de dahil olmak üzere tıbbi amaçlar için kullanılır.

EBEGÜMECİ FAYDALARI NELERDİR?

- Ağrıyı gidermeye yardımcı olabilir.

- Bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur.

- Solunum yolu şikayetlerini hafifletmeye destek olur.

- Ebegümeci çayı rahatlatıcı etkisiyle uyku sorunlarını dindirmeye yardım eder.

- Ciltteki böcek ısırığı, büyük çürükler , güneş yanığı veya kızarıklıklara iyi gelir.

Kendisi kadar çayı da çok faydalı! İşte ebegümecinin bilinmeyenleri...

EBEGÜMECİNİN ZARARLARI VAR MI?

Ebegümeci aynı zamanda adet sökücü bir bitki olduğundan, hamilelik döneminde anne adaylarının kullanmaktan kaçınması önerilir.

Diğer bitkisel veya kimyasal ilaçlarla birlikte kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Düzenli bir ilaç kullanıyorsanız ya da herhangi bir alerjik durumunuz varsa mutlaka ebegümeci bitkisini tüketmeden önce doktorunuza danışın.

EBEGÜMECİ ÇAYI TARİFİ

Ebegümeci çayının tüm faydalarından yararlanmak büyük ölçüde doğru demlemeye bağlıdır. İçecekte en fazla miktarda faydalı madde tutmaya yardımcı olmanın birkaç yolu vardır:

Kendisi kadar çayı da çok faydalı! İşte ebegümecinin bilinmeyenleri...

Bir kaba bir çay kaşığı ebegümeci dökün, bir bardak soğuk su dökün, 12 saat bekletin. Bu karışımı 15 dakika kısık ateşte kaynatın ve süzün.

Porselen bir demliğe 2 yemek kaşığı ebegümeci dökün, üzerine kaynar su dökün, demliği 10 dakika bir havluya sarın.

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