Kendisi kadar çayı da çok faydalı! İşte ebegümecinin bilinmeyenleri...

Son zamanların gözde bitkisi ebegümeci faydaları ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Çalılıklarda bulunan çiçekli bir biitki olan ebegümeci faydaları yanında lezzeti sebebiyle de özellikle bazı illerimizde sıkça tüketiliyor. Peki, ebegümeci nedir, nasıl tüketilir? İşte ebegümecinin sağlığa faydaları...

EBEGÜMECİ NEDİR?

Bilimsel adı Malva sylvestris , Malva cinsindeki bu çiçekli bitki kadar güzeldir ve daha popüler olarak yüksek ebegümeci veya ebegümeci olarak bilinir. Bu bitki genellikle tarlalarda ve çalılıklarda bulunur ve çarpıcı bir mor çiçeğe sahiptir.