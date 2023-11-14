  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık İbn-i Sina'nın bin yıllık gizli reçetesi! Şeker hastalığına birebir...

İbn-i Sina'nın bin yıllık gizli reçetesi! Şeker hastalığına birebir...

Tıbbın babası olarak bilinen ünlü alim İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış olduğu kitapta şeker hastaları için mucize bir bitkiden yani karahindibadan bahsetmiştir. Peki İbn-i Sina'nın faydalarını saymakla bitiremediği karahindiba başka hangi hastalıklara şifa olmakta? İbn-i Sna'nın şeker hastaları için gizli reçetesi ne? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Papatyagiller ailesinden olan karahindiba doğru tüketildiğinde pek çok faydası bulunuyor. Bazı hastalıkların önlenmesine yardımcı olan karahindiba vitaminler açısından da oldukça zengin bir bitki. Özellikle şeker hastalığına olan faydası ile bilinen karahindiba İbn-i Sina tarafından da tavsiye edildi. İşte karahindibanın kullanımı ve faydaları...

KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI

Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler.

İştah açıcı özelliği bulunur.

Güçlü bir idrar söktürücüdür.

Müshil etkisi yaratır.

Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır.

Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.

Kolestrolü dengeler.

İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli reçetesi! Şeker hastalığına birebir...

Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir.

Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.

Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur.

Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir.

Karaciğeri iyileştirir.

İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli reçetesi! Şeker hastalığına birebir...

KARAHİNDİBA BİTKİSİ NASIL TÜKETİLİR?

Pek çok rahatsızlığa iyi gelen karahindiba bitkisi farklı şekillerde tüketilebilir. Anti-kanser özelliklere sahip olan karahindiba bitkisi ile ilgili laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Bu bitkinin kanser hastalığına iyi gelip gelmediği ile ilgili klinik çalışmaları da sürüyor.

Gündelik yaşamda karahindiba bitkisi çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Farklı şekillerde karahindiba bitkisi çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Günümüzde özellikle salatalarda karahindiba bitkisi kullanılıyor. Aynı zamanda yemeklerde ve mezelerde de çeşitli şekillerde karahindiba bitkisi çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.

İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli reçetesi! Şeker hastalığına birebir...

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Karahindiba çayı, özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılır. Ancak isterseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

Malzemeler:

6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü
6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı
4 su bardağı su

Uyarı: İlaç kullanan, ciddi bir hastalığı bulunan, alerjisi olan kişilerin ve hamilelerin kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA