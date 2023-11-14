Kulak çınlaması o hastalığın habercisi olabilir!

Kulak çınlamasının bir hastalık habercisi olabileceğini ve sebebinin mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, "Temelde çınlamamın en önemli rahatlatıcı etkeni etraftaki sesi yükseltmektir" dedi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, her yaştan insanın hayatı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biri olan kulak çınlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kulak çınlamasının beyin tümörünün habercisi olabileceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, "Halk arasında vertigo diye çok söylenir ve insanlar bu hastalığı korkuyla bakar. Aslında bu baş dönmesinin Latincesidir. Çok geniş semptom grubunu kapsar. Dengesizlik hissi, bayılma gibi durumların hepsi vertigo grubu altındadır. Bunların genellikle kulaktan kaynaklanır.