Kulak çınlaması o hastalığın habercisi olabilir!

"BEYİN BİR SÜRE SONRA ÇINLAMA SESİNİN FAYDASIZ OLDUĞUNU HİSSEDEREK ONU SİLMEYE BAŞLAR"



İşitme sorununda temel seçenek olarak cihazlarında kullana bilinir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, "Oluşan bir tür işitme kaybının sonucunda ortaya çıkar. Tedavisi net bir şekilde belirli değildir. Birçok hasta birçok ilaç kullanılır. Bunların çoğu minarellere, vitaminlere dayanan tedavilerdir. Hastanın bir kısmı bunlardan fayda görür, daha başka uyarılar vardır, manyetik, ult lazerler bunların ise çok faydasını gören insanlar yoktur. Temelde çınlamamın en önemli rahatlatıcı etkeni etraftaki sesi yükseltmektir. Yani çınlamaya bastıracak şekilde ses oluşturabilirsek o altta kalır ve beyin bir süre sonra çınlama sesinin faydasız olduğunu hissederek onu silmeye başlar. Bunu yapan işitme cihazları da vardır, buna benzer işitme cihazları, çınlamalı frekansı çentik atan cihazlar vardır ama tabi bunlar daha pahalı yöntemler. En kolay en rahat uygulanabilecek yöntem çevresel sesleri arttırmaktır. Burada önemli olan işitme kaybı olup olmaması. Eğer gerçekten işitme kaybı var ise işitme cihazları geçip işitme cihazlarıyla tedavi görür" diye konuştu.