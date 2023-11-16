İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli reçetesi! Bu karışım bir mucize...

Ünlü alim İbn-i Sina, pek çok sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle tedavi geliştirmiştir. İbn-i Sina, hastalıkların önlenmesinde en büyük etkenin vücudun güçlenmesi ve bağışıklığın artırılması gerektiğini söylemiştir. Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaçlar yapmıştır. Deneyenler kısa sürede etkisini görüyor. İbn-i Sina'nın hazırladığı en ilgi çeken karışımı ise kuru incir ve zeytinyağı karışımı olmuştur. Bunu duyan vatandaşlar ise bu karışımın tarifini ve faydalarını araştırmaya başladı.

Günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan bilim insanları da İbn-i Sina'nın bu karışımlarını öneriyor. İşte mucizevi incir ve zeytinyağı karışımı…