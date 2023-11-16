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Haberler Sağlık İbn-i Sina'nın bin yıllık gizli reçetesi! Bu karışım bir mucize...

İbn-i Sina'nın bin yıllık gizli reçetesi! Bu karışım bir mucize...

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ve tıbba yön veren ünlü alim İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı kitabıyla günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor. İbn-i Sina'nın uzmanlar tarafından önerilen gizli bir reçetesi var. O reçete doğru yapılıp tüketildiğinde vücut adeta yenileniyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıllık gizli reçetesi...

HABER MERKEZİ

Ünlü alim İbn-i Sina, pek çok sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle tedavi geliştirmiştir. İbn-i Sina, hastalıkların önlenmesinde en büyük etkenin vücudun güçlenmesi ve bağışıklığın artırılması gerektiğini söylemiştir. Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaçlar yapmıştır. Deneyenler kısa sürede etkisini görüyor. İbn-i Sina'nın hazırladığı en ilgi çeken karışımı ise kuru incir ve zeytinyağı karışımı olmuştur. Bunu duyan vatandaşlar ise bu karışımın tarifini ve faydalarını araştırmaya başladı.

Günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan bilim insanları da İbn-i Sina'nın bu karışımlarını öneriyor. İşte mucizevi incir ve zeytinyağı karışımı…

İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli reçetesi! Bu karışım bir mucize...

MUCİZE KARIŞIMIN TARİFİ

MALZEMELER

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

İncirleri iyice yıkayın. Daha sonra küp küp kesin. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökün. Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsin.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI

Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır.

Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır.

İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli reçetesi! Bu karışım bir mucize...

Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur.

Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır.

Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir.

Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler.

Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur.

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