Verem hastalığı belirtileri nelerdir? Verem hastalığı bulaşıcı mı?

Tüberküloz hastalığı diğer ismi ile verem bir akciğer hastalığıdır. Bu hastalık akciğer de oluşan bir bakteri kaynaklı olarak gelişim gösterir. Bu bakterinin ismi Mycobacterium Tuberculosis adını almaktadır. Bu hastalık tedavisi olan bir hastalık türüdür. Tedavi ile iyileştirici sonuçlar doğurur. Önceden ölümcül ve korkutucu bir hastalık olmaktaydı. Ancak teknolojinin ilerlemesi, tıp biliminin daha ileri seviyelere gelmesi ile tedavi yolları genişlemiş ve korkulacak bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Bu hastalığa yakalanmadan önleyici, koruyucu bir tedavi şekli de oluşturulmuştur. Verem aşısı bu nedenle kullanılır. Verem aşısı bu Mycobacterium Tuberculosis bakterisine karşı bağışıklık kazanmamızı ve bu hastalığa yakalanmamızı önleyici etki eder. Koruyucu bir tedavi yoludur. TÜBERKÜLOZ (VEREM) NASIL BULAŞIR, BULAŞIR MI? Tüberküloz yani diğer adı ile verem hastalığı bulaşıcı hastalık türlerinden birisini teşkil eder. Tüberküloz hastalığı hava yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Akciğer kaynaklı olan bu hastalık bir bakterinin akciğerlere girmesi sonucu oluşum gösterir. Eskiden bulaşıcılığı fazla olan hastalığın tıp biliminin ilerlemesi ile bu oran azalmıştır. Bunda etki hem tedavi yollarının genişlemesi hem de hali hazır da bir verem aşısının bulunmasıdır. Özellikle verem aşısı bu hastalığın bulaşıcılığını iyice aza indirgemiştir.