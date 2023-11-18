Boyun düzleşmesi neden olur? Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?

Omurgayı oluşturan 33 omurun yedisi boyun bölgesinde bulunur. Omurga sağlıklı bir insanda düz değil kıvrımlı bir yapıdadır. Bel ve boyun bölgesindeki omurlar hafif oyuklar, sırt ve kalça bölgesindeki omurlar ise tümsekler oluşturacak şekilde sıralanmıştır. Bu oyuklara tıp dilinde lordoz, çıkıntılara ise kifoz denir.
Örneğin, bir insanın beli olması gerekenden daha çukur olursa lordoz, sırtı ise daha çıkıntılı olursa kifoz olarak adlandırılır. Servikal lordoz boyunun normal kıvrımını ifade eden bir terimdir. Servikal lordoz düzleşmesinde bu hafif "C" şeklinde olan kıvrım düzleşir, hatta daha ileri vakalarda ters yöne doğru çıkıntı (servikal kifoz) oluşturabilir.
BOYUN DÜZLEŞMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boyun ağrısı,
Boyun hareketlerinde kısıtlılık,
Boyun kaslarında güçsüzlük baş ağrısı,
Zayıf mesane kontrolü
Uyuşma
Karıncalanma
Sırt ağrısı,
Omuzlarda yük varmış hissi gibi ağırlık hissi ve ağrı,
Ense ağrısı,
Eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir.
BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDENLERİ NELERDİR?
Boyun düzleşmesinin en sık nedeni kötü postür yani duruş bozukluğudur. Buna bağlı olarak omurgada olması gereken fizyolojik eğrilikler kaybolup boyun düzleşmesi ortaya çıkar. Duruş bozukluğuna neden olan etkenler şunlardır; -Özellikle kızlarda ergenlik döneminde vücudu saklama isteği
-Günümüz çocuklarında uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımının artması
-Ağır sırt çantası kullanımı
-Çalışma hayatında ortamın ergonomik olmaması
-Masa başı çalışmanın artması
-Telefon kullanımının artması kötü postürün en sık sebepleridir.