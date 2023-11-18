Boyun düzleşmesi neden olur? Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Belirtilerinize yanlış bir duruş neden oluyorsa, ilaç ve kimyasalların kullanımı sadece semptomlarınızı yatıştırmada işe yarar. Boyun düzleşmesi çoğu zaman mekanik bir problemdir ve ancak vücudun doğal duruşunu eski haline getirmek, sinirler, kaslar ve diskler üzerindeki yükü azaltır.



Fizik tedavi, boyunluk ve hafif ağrı kesiciler genellikle boyun eğrisi omuriliğe basmadığı sürece tedavi için tercih edilir. Servikal lordoz düzleşmesi artık kifoza ilerleyip omuriliğe baskı yapmaya başlarsa bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir ancak bu çok nadir gözlenir ve ameliyat son seçenek olarak tercih edilir. Servikal kifoz için en sık uygulanan cerrahi spinal füzyondur.



Bağımsız bir tedavi olarak veya ameliyattan sonra verilen fizik tedavi, kasları kuvvetlendirmek için servikal lateral fleksiyon, servikal fleksiyon ve ekstansiyon veya servikal rotasyon gibi spesifik boyun egzersizlerini içerebilir. Fizyoterapist ayrıca boynun hafifçe uzadığı boyun çekişini de gerçekleştirebilir.



Evde uygulayacağınız tedavilerde doktorunuz veya fizyoterapist aşağıdakileri yapmanızı önerebilir:



Boynunuzu dinlendirmek: Dinlenme, özellikle durumunuz tekrarlayan hareketlerden veya bir meslek hastalığından kaynaklanıyorsa, ağrıyı hafifletmede ve iyileşmeyi desteklemede yardımcı olabilir. Boynunuzu zorlayan aktivitelerden kaçınmanız gerekir. Ayrıca hareketi sınırlandırmak için bir boyunluk da verilebilir, bununla beraber boyunlukların aşırı kullanımı zarara neden olacağından doktora danışmadan kullanılması önerilmez.

Boynunuzu doğru yerleştirmek: Özel bir boyun yastığı, uyurken boynunuzu doğru bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olabilir. Rulo bir havlu veya bu amaç için hazırlanan özel boyun ruloları kullanabilirsiniz. Fizik terapistiniz ayrıca boynunuzdan yayılan kol ağrısını hafifletmek için belirli pozisyonlarda uykuya dalmanızı önerebilir.

Buz uygulamak: Soğuk kompresler veya buz torbaları ağrının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz muhtemelen buzu 10 veya 15 dakika boyunca kullanmanızı önerecektir. Bölgeye, soğuk uygularken ovalayarak masaj yapabilirsiniz.

Isı uygulamak: Sıcak su torbası, sıcak banyo veya duş gerilen kasların gevşemesinde faydalı olabilir. Isı, bir seferde 15 ila 20 dakika boyunca uygulandığında en iyi şekilde sonuç verir.

Ergonominizi kontrol etmek: Çalışma ortamınızın, boynunuzu doğru şekilde yerleştirmenize izin verecek şekilde ayarlandığından emin olun. Bu, masanızın yüksekliğini, bilgisayar ekranınızın yerini veya kullandığınız sandalye tipini değiştirmeyi gerektirebilir.