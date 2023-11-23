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Haberler Sağlık Saç kepeğini görmezden gelmeyin! O hastalığın habercisi...

Saç kepeğini görmezden gelmeyin! O hastalığın habercisi...

Kafa derisinde görülen saç kepeği mevsimsel geçiş, kuru saç derisi ve kullanılan şampuan ve kremler dışında da oluşmakta. Hatta belli hastalıkların da habercisi olmakta. İşte saç kepeğinin habercisi olduğu o hastalık...

HABER MERKEZİ

Saç kepeği çoğunlukla genç erişkinlik döneminde başlar ve orta yaş boyunca sürer. Fakat uzmanlar saç kepeğinin, parkinson hastalığının belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin bozulması sonucu görülüyor. Hareketlerde yavaşlığa ve en temel ihtiyaçları yaparken bile zorluk yaşanmasına yol açan bu hastalık tüm yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Parkinson hastalığında erken teşhis ve doğru tedavi önemli.

Parkinson hastalığının genellikle yaşlılarda görüldüğü düşünülse de bu hastalık gençleri de etkisi altına alabiliyor. Titreme, yavaş hareket ve geveleyerek konuşmak parkinsonun erken belirtileri olduğu biliniyor. Ancak yapılan araştırmalara göre bu hastalığa sahip çoğu insan, "inatçı" kepek de dahil olmak üzere kafa derisi sorunlarından da muzdariptir.

Saç kepeğini görmezden gelmeyin! O hastalığın habercisi...

KEPEK SORUNUNDAN MUZDARİP OLANLAR DİKKAT!

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Parkinson hastalığının gelişimi aynı zamanda seboreik dermatitin (SD) başlamasıyla da ilişkilidir. Yeni bir çalışma, ciddi hareket semptomları olan kişilerde SD'nin daha yaygın olduğunu buldu. SD, genellikle kafa derisini etkileyen "yaygın bir cilt durumudur". PD'li kişiler üç kafa derisi probleminden muzdariptir. Mayo Clinic, pullu yamalar, iltihaplı kırmızı deri ve "inatçı kepek" olduğunu açıklıyor.

Saç kepeğini görmezden gelmeyin! O hastalığın habercisi...

ÇOK SAYIDA PARKİNSON HASTASINI ETKİLİYOR

Sağlık kurumu şöyle açıklıyor:

"Genellikle yüz, burun yanları, kaşlar, kulaklar, göz kapakları ve göğüs gibi vücudun yağlı bölgelerini etkiler. Pek çok laboratuvar çalışmasına göre, cilt durumunun Parkinson hastalığı olan hastaların yüzde 19 ila 59'unu etkilediği düşünülmektedir. SD alan Parkinson hastalarının kabaca yüzde 88'i yüzlerinde SD yaşarken, yüzde 70'i kafa derisi sorunları yaşıyor.

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