Saç kepeğini görmezden gelmeyin! O hastalığın habercisi...

Saç kepeği çoğunlukla genç erişkinlik döneminde başlar ve orta yaş boyunca sürer. Fakat uzmanlar saç kepeğinin, parkinson hastalığının belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin bozulması sonucu görülüyor. Hareketlerde yavaşlığa ve en temel ihtiyaçları yaparken bile zorluk yaşanmasına yol açan bu hastalık tüm yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Parkinson hastalığında erken teşhis ve doğru tedavi önemli.

Parkinson hastalığının genellikle yaşlılarda görüldüğü düşünülse de bu hastalık gençleri de etkisi altına alabiliyor. Titreme, yavaş hareket ve geveleyerek konuşmak parkinsonun erken belirtileri olduğu biliniyor. Ancak yapılan araştırmalara göre bu hastalığa sahip çoğu insan, "inatçı" kepek de dahil olmak üzere kafa derisi sorunlarından da muzdariptir.