Boyun fıtığında cerrahi yaşamı kolaylaştırıyor

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz boyun fıtığının özellikle masa başında hareketsiz uzun saatler geçirenlerde daha çok görüldüğünü söyledi. Boyundaki yedi adet omurga arasında bulunan disk yapısının zamanla ve travma sonucunda su içeriğini kaybederek sertleştiğini ve amortisör görevini yerine getiremediğini belirten Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz "Diskteki bozulma devam ederken çevresinde bulunan güçlü bağ dokusu yer yer zayıflar ve yırtılır. Bu yırtıklar arasından taşan diskin merkez yapısının sinir dokusu üzerine yaptığı baskı ile boyun fıtığı olarak adlandırılan hastalık ortaya çıkar" dedi.

AĞRI VE HİS KAYBI

İlk belirtilerin boyun ağrısı olarak ortaya çıktığını söyleyen Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz , "Hastanın sırtına kürek kemiğine ve koluna yayılan ağrı olur, etkilenen bölgeye bağlı olarak el parmaklarına kadar ağrı ve his kaybı görülebilir. Kolunda elektriklenme, güç kaybı, el ve kol hareketlerinde güç kaybı olabilir. İlerlemiş tedavi edilmeyen fıtıklarda bacaklarınızda güç kaybı ve yürüme güçlüğü ile birlikte idrar kaçırma görülebilir" diye konuştu. Tedaviden fayda görmeyen veya el ve kollarında güçsüzlük olan hastalara yapılacak tedavinin cerrahi olduğunu söyleyen Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz, "Cerrahi için geç kalınmadan karar verilmesi önemlidir" dedi.