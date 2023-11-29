Galen Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Galler futbol milli takımının uluslararası koordinatörlüğü görevinde bulunup emekli olduktan sonra Marmaris'e yerleşen Colin Hawkins'e 3 ay önce ani başlayan konuşma bozukluğu ve güçsüzlük şikayetiyle gittiği sağlık merkezinde inme teşhisi kondu. Colin Hawkins, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Girişimsel ve Nöroendovasküler Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağın Şentürk ve ekibi tarafından İZTÜ Özel Galen Hastanesi'nde yapılan başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Çağın Şentürk, "Yapılan tetkiklerde hastanın beynine giden şah damarının neredeyse tamamen tıkalı olmasına bağlı olarak inme geçirdiğini teşhis ettik. Kendisine yapılacak işlemin riskli olduğunu ancak bu damarın açılmaması halinde kalıcı bir şekilde felç olacağını ve konuşma gibi yeteneklerini kaybedebileceğini söyledik. Bay Hawkins, bize güvendiğini ve işlemin yapılmasını istediğini belirtti. Açık cerrahiye gerek kalmadan lokal anestezi kullanarak kapalı yöntemle hastamızın sağ taraftaki şah damarına stent yerleştirerek damarın tamamen açılmasını sağladık. Hastamız 2 gün sonra taburcu olup Marmaris'e döndü. Kendisi 2 hafta dinlendikten sonra aynı işlemi sol taraftaki şah damarı için gerçekleştirdik. Böylece hastamızın şah damarlarındaki darlıkları bağlı olarak inme geçirme riskini olabilecek en düşük düzeye indirmiş olduk" dedi.