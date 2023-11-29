Kış aylarında gençleştiren kozmetik işlemler

GENÇLİK AŞISI

Gençlik sırrı olarak bilinen hyalüronik asidin belli bir yaşa kadar vücudun dinç, sağlıklı ve parlak görünmesini sağladığını kaydeden Op. Dr. Rahmi Evinç, "Hyalüronik asit, yaş ilerledikçe yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu durum, yaşlanma adı verilen sürecin başlamasına yol açar. Gençlik aşısı yöntemi ile vücudun kaybettiği hyalüronik asidi tekrardan kazanması amaçlanır. Yüz, el, boyun ve dekolte gibi bölgelere gençlik aşısı, yaşlanmanın cilde yansıyan olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanır ve önleyici ve tamamlayıcı antiaging (yaşlanma karşıtı) bir tedavidir. Genellikle 3-4 hafta arayla uygulanır ve 2-3 seans şeklinde ilerlenir. Hyalüronik asit, genellikle estetik uygulamalarda kullanılır; özellikle de dolgu amaçlı uygulamalarda sıkça tercih edilir. Bu yöntem sayesinde, cildiniz çok daha parlak, dinç ve canlı bir görünüme kavuşur. Gençlik aşısının herhangi bir yan etkisi yoktur. Sadece iğne ile enjeksiyon yapılan bölgede çok hafif kızarıklık meydana gelebilir; bu kızarıklık da en geç 2-3 gün içinde kaybolacaktır.

BOTOKS UYGULAMASI

Botoksun uzun yıllardır kozmetik amaçlı kullanılan, oldukça etkili ve yüz güldüren sonuçları olan başarılı bir ilaç olduğunu söyleyen Op. Dr. Rahmi Evinç, "Kırışıklıkların nedeni cilt altında bulunan mimik kaslarının hareketleridir. Uygulama sonrası kas hareketlerindeki azalma kırışıklıkların kaybolmasına neden olmaktadır.Botoks,alın bölgesindeki yatay çizgiler, iki kaş arasında yer alan çizgiler, her iki kaş yan taraflarının yukarı kaldırılması, her iki göz yan tarafında yer alan çizgiler ve kırışıklıklar (kaz ayağı çizgileri) alt göz kapağındaki çizgiler, burun köküne yakın yer alan yatay çizgiler, üst ve alt dudaktaki dikey çizgiler ile boyundaki yatay çizgilerin ve dikey bantların tedavisi, amacıyla uygulanabilmektedir. Ayrıca gummy smile (gülümsediğinde kişinin dişetlerinin görünmesi) sorunu olanlarda,aşırı terleme, bruksizm (geceleri diş gıcırdatma) hastalarına uygulanabildiği gibi, belirli bir grup migren hastalarına da uzman doktor tarafından gerekli alanlara yapılan botoks, hastaların ağrı yoğunluğunu ve ağrı sıklığını azaltmaktadır" diye konuştu.

PRP TEDAVİSİ

PRP tedavisinin kişiden bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir santrifüj işlemi ile plazmasının ayrıştırılarak, kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemi olduğunu söyleyen Op. Dr. Rahmi Evinç, "PRP uygulaması sayesinde ciltteki yıpranmış ve mat görünüm düzelir. Devamında kırışıklarda azalma, cilt esnekliğinde artma gözlemlenir. PRP sadece yaşlanma belirtilerini hafifletmez.Aynı zamanda hücre yenilenmesini de sağladığı için 'gençlik aşısı' etkisi gösterir. Bu nedenle yaşlanma sürecini yavaşlatmak isteyen herkesin başvurabileceği bir yöntemdir. PRP uygulaması ile cilt gençleştirme; genellikle yüz, boyun, dekolte, eller, bacaklar, kollar gibi vücudun çeşitli bölümleri için yapılır. Teknik olarak uygulama alanına lokal anestezik kremler ve soğuk uygulama yapıldıktan sonra, insülin iğneleri ile çok sayıda enjeksiyon yapılmaktadır. Tedavi programı 2-3 hafta arayla 2-4 seans halinde uygulanmaktadır" diye konuştu.