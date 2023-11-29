Sağlık turizminde 2024’te rekor hasta sayısı bekleniyor

Türkiye, sağlık turizmi alanında büyük atılımlara devam ediyor. Özellikle pandemi sonrası yaşanan sağlık turizmi patlaması, sağlık turizmi teşvikleri ve ilgili bakanlıkların destekleri sayesinde, ülkemizde sağlık sektöründe büyük gelişmelere imza atıldı. Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi (SATUGEM) Kurucusu ve Genel Koordinatörü Cemaleddin Saraç, bu konudaki gelişmeleri değerlendirdi. Saraç özellikle obezite cerrahisi, saç ekimi, ağız ve diş sağlığı, cerrahi onkoloji, estetik ve plastik cerrahi alanlarında yoğun bir ilginin olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE TERCİH EDİLİYOR

Özellikle cerrahi tıp bilimlerinin sağlık turizminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Saraç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaştı. Yurt dışında yaşayan bireylerin yanı sıra tıbbi nedenlerle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden Saraç, " 2022 yılında 1.3 milyon olan sayının 2023 yılının sonunda 1.8 milyonu aşmasını beklediklerini belirtti.

Saraç yaptığı açıklamada "Özellikle başlatılan sağlık turizmi teşviklerinin etkisiyle sağlık turizmi acentelerinin desteklenmesiyle Ocak-Mart 2023 döneminde ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,47 artarak 474 bin 112'e yükseldi. Bu büyük artış, Türkiye'nin sağlık turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı."

Geleceğe dair beklentilerini de paylaşan Saraç, sağlık turizmindeki bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini beklediklerini belirtti. Saraç, "Bu yıl sonuna kadar sağlık turisti sayısının 1.8 milyona ulaşması bekleniyor. 2024 yılında da bu yıla göre rekor bir büyüme beklentisi hakim. Bu hızlı büyüme, Türkiye'nin sağlık sektörünün ve hekimlerimizin cerrahi becerileri, uygun fiyatlar sunabilme, ülkemizin bir turizm cenneti olması ve kültürel çeşitliliği ile yakından ilişkilendiriliyor" dedi.