Yasemin Gülgör ve ekibi yeni yılı erken karşıladı

Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, ekibiyle birlikte yeni yılı erken karşıladı. Yasemin Gülgör Clinic çalışanlarının yanı sıra geceye Gülgör'ün ailesi ve dostları katıldı. Yoğun geçen bir yılın stresini atan Yasemin Gülgör ve ekibi gece boyunca doyasıya eğlendi. Gülgör, misafirleriyle de yakından ilgilendi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Gece'de Yasemin Gülgör'e eşi Metin Gülgör çocukları Yiğit ve Mert Gülgör'ün organize etmesiyle doğum günü kutlaması yapıldı. Gülgör yeni yılı erken kutlarken doğum gününü de dostları ve personeli ile birlikte kutladı. Dostlarına ve misafirlerine geceye katıldıkları için teşekkür eden Yasemin Gülgör, "Bu gece benim için çok anlamlı. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bu yorgunluğumuzu eğlenerek atmak istedik. Bu geceye personelimizin yanı sıra dostlarımızı da davet ederek eğlenmek istedik.

Doğum günü sürprizi için emeği geçen başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hayatımda yaşadığım en mutlu doğum günlerimden birini yaşadım" diye konuştu. Pastanın kesilmesinin ardından Yasemin Gülgör ekibi ve personeliyle geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.