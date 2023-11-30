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Haberler Sağlık Kabuğunu sakın atmayın! Öyle faydalı ki...

Kabuğunu sakın atmayın! Öyle faydalı ki...

Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan sarımsak, insan sağlığına oldukça faydalı bir sebzedir. Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın çöpe atılan kabukları da kendisi kadar yararlıdır. Peki sarımsağın kabuğu ne işe yarar? Sarımsak kabuğu nerelerde kullanılır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsak, çok eski zamanlardan bu yana şifa ve sağlık kaynağı olarak kullanılıyor. Bir numaralı doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinler arasında yer alıyor.

Saç ve tırnak sağlığından tutun da kanser, cinsel sağlık, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıklara kadar pek çok alanda inanılmaz fayda sağlıyor.

Hem çiğ hem de pişmiş hali ile yemeklerin lezzetini artıran bu besin, bağışıklığın güçlendirilmesi için de bol bol tüketilmesi tavsiye ediliyor.

En az ilaç kadar etkili bir enfeksiyon karşıtı olan sarımsak, genellikle soyulup tüketiliyor. Dişleri ayrılıp kabukları çöpe atılıyor.

Kabuğunu sakın atmayın! Öyle faydalı ki...

Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde sarımsak kabuklarının da en az sarımsağın kendisi kadar şifa barındırdığı ortaya çıktı. Bu faydaları duyduktan sonra çöpe atarken bir kez daha düşüneceksiniz.

Peki sarımsak kabukları ne işe yarar, neye iyi gelir? Sarımsak kabuğundan ne yapılır? Sarımsak çöpleri nasıl değerlendirilir? İşte tüm bu soruların yanıtları ve bilmeniz gerekenler haberimizde...

SARIMSAK KABUĞU FAYDALARI

Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip. Sayısız faydalara sahip olan sarımsak kabuklarının atılmaması gerektiği uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.

Sarımsak kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan quercetin; yaşlanmaya, ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunur.

İltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.

Tüm vücudu iltihap ve enfeksiyondan arındırır.

Kabuğunu sakın atmayın! Öyle faydalı ki...

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Vücut direncini arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser hücreleriyle savaşır ve kanserin yayılmasına engel olur.

Saç yapısını güçlendirir.

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

SARIMSAK KABUKLARINI DEĞERLENDİRME YOLLARI

Sarımsak kabuklarını kolayca tüketmenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor.

Sarımsak kabukları çay ya da suyu hazırlanarak tüketilebilir.

Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz.

Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.

Kabuğunu sakın atmayın! Öyle faydalı ki...

SARIMSAK KABUĞU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Sarımsakları soyun ve geride kalan kabukları tozlarından arındırmak için yıkayın. Ardından temiz bir demliğin içine koyun ve üzerine 2 bardak kadar kaynamış su ekleyin.

Demliğin kapağını kapatıp üzerini bez bir örtü ile örtün. Bu şekilde 1 saat demlenmesini bekleyin.

Sarımsak kabuğu suyunu günde bir çay bardağı olacak şekilde 3-4 gün ara vermeden tüketebilirsiniz.

NOT: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa en etkili çözüm için mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

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