Kabuğunu sakın atmayın! Öyle faydalı ki...

Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsak, çok eski zamanlardan bu yana şifa ve sağlık kaynağı olarak kullanılıyor. Bir numaralı doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinler arasında yer alıyor.

Saç ve tırnak sağlığından tutun da kanser, cinsel sağlık, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıklara kadar pek çok alanda inanılmaz fayda sağlıyor.

Hem çiğ hem de pişmiş hali ile yemeklerin lezzetini artıran bu besin, bağışıklığın güçlendirilmesi için de bol bol tüketilmesi tavsiye ediliyor.

En az ilaç kadar etkili bir enfeksiyon karşıtı olan sarımsak, genellikle soyulup tüketiliyor. Dişleri ayrılıp kabukları çöpe atılıyor.