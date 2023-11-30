Siroz nedir? Siroz hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

SİROZ BELİRTİLERİ

Sirozun bilinen bazı belirtileri şunlardır;

Kas kütlesinden kilo kaybı yaşamak,

Uzun süreli iştahsızlık,

Sürekli devam eden mide bulantıları. Mideyi üşütmüş gibi devamlı hasta hissetmek,

Devam eden yorgunluk ve halsizlik,

Avuçlarda kırmızıya çalan lekeler ve ciltte ince ince ortaya çıkan ve gözle görülen kan damarlarının örümcek ağı gibi belirginleşmesi

Siroz hastalığının başlangıç aşamalarında herhangi bir belirti vermeyebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Siroz ilerledikçe belirtiler de güçlenmektedir.

Gözün beyazının ve cildin sararması. Bu sarılık hastalığı ile aynı belirtidir.

Ciltte kaşıntı,

Kusarken kan çıkarmak,

İdrar renginin koyulaşması dışkının katran rengine dönmesi,

Kolaylıkla bir yerin kanaması ya da morarması,

Karnın ve bacakların ödem yüzünden şişmesi.