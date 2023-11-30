Siroz nedir? Siroz hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

Siroz, geç evre bir karaciğer hastalığıdır. Öncelikle kronik alkolizm, viral hepatit, yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), otoimmün hastalıklar veya belirli genetik durumlar gibi çeşitli faktörlerden oluşan uzun vadeli karaciğer hasarından kaynaklanır. Karaciğer hasar gördüğünde yara dokusu oluşturarak kendini onarmaya çalışır. Zamanla, hasar devam ettikçe, yara dokusu sağlıklı karaciğer hücrelerinin yerini alarak karaciğerin normal fonksiyonlarını bozar. Bu süreç, karaciğerdeki kan akışını bozar ve karaciğerin vücuda giren besinleri, hormonları, ilaçları, toksinleri ve diğer maddeleri işleme yeteneğini engeller.