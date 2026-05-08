Muhittin Böcek'in oğlundan şoke eden itiraf: Adaylık için Veli Ağbaba’ya 1 milyon Euro verdim!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdiği ifadede, 2024 yerel seçimleri sürecine dair çarpıcı iddialarda bulundu.
Böcek, babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne elden 1 milyon Euro teslim ettiğini öne sürdü. Böcek parayı Ağbaba Özgür Özel'in talimatıyla istediğini söyledi dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TALİMATI VE VELİ AĞBABA'NIN TELEFONU
Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesine göre olaylar Ocak 2024 başında başladı. Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söyleyen Veli Ağbaba tarafından bizzat arandığını ve CHP Genel Merkezi adına kendisinden 1 milyon Euro destek istendiğini iddia etti.
İfadede, Muhittin Böcek'in de daha önce oğluna, seçim sürecinde genel merkezin maddi ricaları olabileceğini ve bunları halletmesi gerektiğini söylediği belirtildi.
SIRT ÇANTASIYLA ANKARA'YA: PARANIN TESLİMAT DETAYLARI
Böcek, istenen 1 milyon Euro'yu seçim çalışmalarına yardımcı olan gönüllü şahıslardan 10-15 gün içinde temin ettiğini savundu.
Paranın teslimat süreciyle ilgili şu detayları paylaştı: "Parayı bir sırt çantasına koyarak uçakla Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gitti ve 6. kata çıktım. Veli Ağbaba ile telefonla görüştükten sonra, Ağbaba'nın yönlendirmesiyle parayı orada bulunan 35-40 yaşlarında bir isme teslim ettim" dedi.
"ADAY YAPIYORUZ, BİR DE YARDIM MI YAPACAĞIZ"
İfadede yer alan en dikkat çekici noktalardan biri, paranın istenme sebebi oldu. Böcek, bu meblağın babası Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini öne sürdü. Ayrıca, önceki seçimlerin aksine bu seçimde Genel Merkez'in belediyeye maddi destek sağlamadığını, Veli Ağbaba'nın kendisine "Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız? dediğini anlattı.
CEZAEVİNDE SİYASİ BASKI
Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanacağını açıklamasının ardından siyasi baskıya maruz kaldığını da anlattı. Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın kendisini cezaevinde ziyaret ederek, "8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz" dediğini ancak kendisinin kararından dönmediğini belirtti. Mustafa Gökhan Böcek, tüm bu açıklamalarının ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliyesini talep etti.
MUHİTTİN BÖCEK İLE OĞLU BÖCEK'E TAHLİYE YOK
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görülen bugünkü duruşmada ara karar çıktı. Karara göre, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek için kuvvetli suç ve delilleri karartma şüphesi ile tutukluklarının devamına karar verildi.
Suçtan zarar gören Yusuf Yadoğlu, Bülent Çeken, Mete Yapal, Berkan Genç, Ali Altun, Mehmet Salih Akar, Taner Akar, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Mehmet Akif Kiraz, Hakan Işık, Ramazan Karabulut, Sezgin Köysüren, Demir Demir, Muvakkaf Erdoğan, İbrahim Tunç, Fikret Bayram ve sanık Serkan Temuçin hakkında rüşvet suçunun oluşup oluşmadığı yönünden gereğinin takdir ve ifakı için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Fazlı Ateş'in delilleri karatma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi. Duruşma 7 temmuz saat 9:30 salı günü ne ertelendi