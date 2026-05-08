Muhittin Böcek'in oğlundan şoke eden itiraf: Adaylık için Veli Ağbaba’ya 1 milyon Euro verdim!

Böcek, babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne elden 1 milyon Euro teslim ettiğini öne sürdü. Böcek parayı Ağbaba Özgür Özel 'in talimatıyla istediğini söyledi dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TALİMATI VE VELİ AĞBABA'NIN TELEFONU

Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesine göre olaylar Ocak 2024 başında başladı. Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söyleyen Veli Ağbaba tarafından bizzat arandığını ve CHP Genel Merkezi adına kendisinden 1 milyon Euro destek istendiğini iddia etti.

İfadede, Muhittin Böcek'in de daha önce oğluna, seçim sürecinde genel merkezin maddi ricaları olabileceğini ve bunları halletmesi gerektiğini söylediği belirtildi.