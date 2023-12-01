Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda ortaya çıkan reflü, oldukça rahatsız edici kronik sorunlardan birine dönüşebiliyor. Reflü ise; ağızda yanma, göğüste ağrı, öksürük, boğazda tahriş ve ses kısıklığı gibi şikayetlere neden olabilir.
Gastrit ise reflüden farklı olarak, midenin iç yüzeyini kaplayan mukoza tabakasının iltihaplanmasıdır. Bu durum, mide ağrısı, yanma, bulantı ve kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Mide rahatsızlıklarını önlemeye veya kontrol etmeye yardımcı olabilecek bazı besinler tüm bu sorunları en aza indirmeye yardımcı olabilir.