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Haberler Sağlık Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

Pek çok kişide görülen gastrit ve reflü hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu mide hastalıklarını ortadan kaldırmak için beslenme şeklinizi değiştirmek yararınıza olacaktır. Peki, mide sorunlarınıza iyi gelecek besinler hangileri? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda ortaya çıkan reflü, oldukça rahatsız edici kronik sorunlardan birine dönüşebiliyor. Reflü ise; ağızda yanma, göğüste ağrı, öksürük, boğazda tahriş ve ses kısıklığı gibi şikayetlere neden olabilir.

Gastrit ise reflüden farklı olarak, midenin iç yüzeyini kaplayan mukoza tabakasının iltihaplanmasıdır. Bu durum, mide ağrısı, yanma, bulantı ve kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Mide rahatsızlıklarını önlemeye veya kontrol etmeye yardımcı olabilecek bazı besinler tüm bu sorunları en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

LİFLİ GIDALAR

Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını önlemeye yardımcı olabilir. Lif bakımından zengin gıdalar arasında yulaf, meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar bulunur.

ALKALİ BESİNLER

Alkali besinler, mide asidini nötralize etmeye yardımcı olabilir. Alkali besinler arasında muz, kavun, karnabahar, fındık ve badem bulunur. Böylece mide asidinin yoğunluğunun neden olduğu sorunlarla daha iyi mücadele edebilirsiniz. Daha yüksek pH'a sahip olan bu besinler alkalidir ve güçlü mide asidinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

BEYAZ ET VE YAĞSIZ BALIK TÜRLERİ

Beyaz et ve yağsız balık, yağ içeriği düşüktür ve sindirimi kolaydır. Bu nedenle, reflü ve gastrit şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Tavuk, hindi, balık ve deniz ürünleri gibi yağsız etlerin yağ oranı düşüktür ve asit reflü semptomlarına neden olma olasılığı yağlı etlere göre daha azdır. Bunları ızgarada, fırında veya buğulama yöntemiyle tüketmeniz ise; asıl püf noktasını oluşturuyor. Kızartma gibi tekniklerle pişirilmelerinin sonucunda yoğun yağ içeriğine sahip besinlere dönüşmeleri halinde mide rahatsızlıklarını rahatlatmak yerine tam aksi bir etki gösterebilirler.

SU ORANI YÜKSEK BESİNLER

Çok fazla su içeren yiyecekler yemek mide asidini sulandırabilir ve zayıflatabilir. Kereviz, salatalık, marul, karpuz, et suyu bazlı çorbalar ve bitki çayları bu konuda yardımcı olabilir. Bu nedenle özellikle çorba, meyve veya salatayı eklediğiniz bir öğün, mide rahatsızlıklarına karşı en iyi koruyuculardan birine dönüşebilir.

Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi içmenin asit reflüsünde işe yaradığını kanıtlayacak yeterli araştırma olmasa da birçok kişi bunun yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak asla tam konsantrasyonda içmemelisiniz çünkü yemek borusunu tahriş edebilecek güçlü bir asittir. Bunun yerine az miktarda ılık suya koyarak seyreltin ve yemeklerin yanında içirin.

BALLI LİMON SUYU KARIŞIMI

Limon suyu genellikle çok asidik kabul edilir, ancak az miktarda limon suyunun ılık su ve bal ile karıştırılması, mide asidini nötralize eden alkalileştirici bir etkiye sahiptir. Ayrıca balda hücre sağlığını koruyan doğal antioksidanlar bulunur.

YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt ve kefir, probiyotik içerir. Probiyotikler, sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olan faydalı bakterilerdir. Reflü ve gastrit gibi şikayetleri azaltmaya yardımcı olabilirler.

Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

SU

Su, sindirim sistemine yardımcı olur ve mide asidini seyrelterek yemek borusuna geri kaçmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bol su içmek önemlidir.

Mide rahatsızlıklarını tetikleyen bazı besinlerden uzak durmak da önemlidir. Bu besinler arasında şunlar bulunur:

Yağlı yiyecekler: Yağlı yiyecekler, sindirimi zordur ve mide asidini artırabilir.
Asidik yiyecekler ve içecekler: Asidik yiyecekler ve içecekler, mide asidini artırabilir ve mideyi rahatsız eden reflü, gastrit gibi şikayetleri tetikleyebilir. Asidik yiyecek ve içecekler arasında limon, portakal, greyfurt, domates, çikolata, kahve ve çay bulunur.
Alkol: Alkol, mide asidini artırabilir ve reflü şikayetlerini tetikleyebilir.
Sigara: Sigara, yemek borusu sfinkterini zayıflatabilir ve reflü şikayetlerini tetikleyebilir.

Reflü ve gastrit şikayetleriniz varsa, doktorunuza danışarak sizin için en uygun beslenme planını oluşturabilirsiniz.

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