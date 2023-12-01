Mide rahatsızlıklarının doğal ilacı! Bu besinlerle ağrılardan kurtulun...

BEYAZ ET VE YAĞSIZ BALIK TÜRLERİ

Beyaz et ve yağsız balık, yağ içeriği düşüktür ve sindirimi kolaydır. Bu nedenle, reflü ve gastrit şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Tavuk, hindi, balık ve deniz ürünleri gibi yağsız etlerin yağ oranı düşüktür ve asit reflü semptomlarına neden olma olasılığı yağlı etlere göre daha azdır. Bunları ızgarada, fırında veya buğulama yöntemiyle tüketmeniz ise; asıl püf noktasını oluşturuyor. Kızartma gibi tekniklerle pişirilmelerinin sonucunda yoğun yağ içeriğine sahip besinlere dönüşmeleri halinde mide rahatsızlıklarını rahatlatmak yerine tam aksi bir etki gösterebilirler.

SU ORANI YÜKSEK BESİNLER

Çok fazla su içeren yiyecekler yemek mide asidini sulandırabilir ve zayıflatabilir. Kereviz, salatalık, marul, karpuz, et suyu bazlı çorbalar ve bitki çayları bu konuda yardımcı olabilir. Bu nedenle özellikle çorba, meyve veya salatayı eklediğiniz bir öğün, mide rahatsızlıklarına karşı en iyi koruyuculardan birine dönüşebilir.