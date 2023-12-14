Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

GÜN KURUSU KAYISININ FAYDALARI
Gün kurusu kayısı, aşırı miktarda K vitamini bulundurur bu sayede kanın pıhtılaşmasına destek olur. Gün kurusu kayısı, potasyum bakımından zengindir böylece metabolizmanın güçlenmesini sağlar. Potasyum; kan gelişimi ile büyüme için önemli bir etkiye sahiptir.
Kan basıncının düşürülmesine destek olur, vücudun kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmasına yardım eder.
Gün kurusu kayısının içeriğindeki bakır ve demir, hemoglobin üretimini destekler. Bu sayede anemi hastalarının gün kurusu kayısı tüketmesi, faydalı olabilir.
Balgam söktürücü niteliktedir, böylece solunum yollarındaki baskının hafiflemesine destek olur.
İçeriğinde yer alan A vitamini, göz sağlığının korunmasını sağlar. Yaşa bağlı göz problemlerinin hafiflemesinde ve engellenmesine destek olabilir.
A vitamini güçlü bir antioksidandır bu sayede vücuttaki serbest radikallerle mücadele eder.
İçeriğinde yer alan kalsiyum; kemiklerin güçlenmesini sağlar, sinirlerini korumada etkilidir. Magnezyum içeriği ise endişe ile stresin yatıştırılması için yardımcı olabilir.
Gün kurusu kayısı tüketmek; cildi parlak ve pürüzsüz gösterir, canlı görünmesini sağlar.