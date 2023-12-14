Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN BESİNLER

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK GIDALAR

Bu gıdalar, faydalı bakteriler için önemli kaynaklardır ve bağırsakların çalıştırılmasına destek olur.

Pırasa, enginar, kereviz, bezelye ve şeftali prebiyotik besinlerdir. Prebiyotik besinler bağırsak sisteminin düzenli bir biçimde çalışması için gerekir.

KEFİR

Kefir bağırsakların çalıştırılmasına yardımcı olur.

LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu, bağırsak sağlığını destekler. Yüksek lif içeriğine sahiptir bu sayede sindirim sisteminin sorunsuz bir biçimde çalışmasında etkili olur böylece şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına karşı mücadele eder.

Bağırsakları çalıştıran diğer besinler ise şöyle;

YULAF

Yulaf, suyu normale oranla daha hızlı bir şekilde emer böylece bağırsaklarda besinlerin daha da kolay bir biçimde sindirilmesini destekler. Kabızlık problemini ortadan kaldırır ve şişkinliği yok eder.