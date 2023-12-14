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Haberler Sağlık Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

Son zamanlarda yaygın olarak görülen şişkinlik ve kabızlık, vücudunuzda birtakım problemlerin olduğunun işaretidir. Günlük yaşantınızı da bir hayli etkileyen bu rahatsızlıkların doğal çözümleri ise tükettiğiniz besinlerde. İşte bağırsaklarınızı arı gibi çalıştıracak besinler...

HABER MERKEZİ

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin düzensizleştiği ve tuvalete zor çıkılması sonucu yaşanan bir durumdur. Genellikle yetersiz lif alımı, yetersiz su tüketimi, düşük fiziksel aktivite, stres, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Ancak bazı besinler bu rahatsızlıklara çok iyi gelmekte.

Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

Gün kurusu kayısı; çözünen ve çözünmeyen diyet lifi açısından zengindir. Bu sayede sindirim sistemine iyi gelir. Vücutta istenilmeyen atıkların temizlenmesi için destek olur.

Aç karnına gün kurusu kayısı yemek; bağırsakların çalışmasını hızlandırarak lavaboya çıkmayı hızlandırır. Sabahları aç karnına 2 adet gün kurusu kayısı yiyip 1 bardak oda sıcaklığında su içmek; tembel bağırsakların çalışmasını sağlayarak kabızlık problemini ortadan kaldırır.

Tembel bağırsak problemi; şişkinlik, karın ağrısı, ödem, kilo verememe gibi sorunlara yol açabilir. Tembel bağırsak probleminde kalın bağırsaktaki hareketlilik azalır. Bunu önleyebilmek için gün kurusu kayısının şifalarından faydalanabilinir.

Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

GÜN KURUSU KAYISININ FAYDALARI

Gün kurusu kayısı, aşırı miktarda K vitamini bulundurur bu sayede kanın pıhtılaşmasına destek olur. Gün kurusu kayısı, potasyum bakımından zengindir böylece metabolizmanın güçlenmesini sağlar. Potasyum; kan gelişimi ile büyüme için önemli bir etkiye sahiptir.

Kan basıncının düşürülmesine destek olur, vücudun kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmasına yardım eder.

Gün kurusu kayısının içeriğindeki bakır ve demir, hemoglobin üretimini destekler. Bu sayede anemi hastalarının gün kurusu kayısı tüketmesi, faydalı olabilir.

Balgam söktürücü niteliktedir, böylece solunum yollarındaki baskının hafiflemesine destek olur.

İçeriğinde yer alan A vitamini, göz sağlığının korunmasını sağlar. Yaşa bağlı göz problemlerinin hafiflemesinde ve engellenmesine destek olabilir.

A vitamini güçlü bir antioksidandır bu sayede vücuttaki serbest radikallerle mücadele eder.

İçeriğinde yer alan kalsiyum; kemiklerin güçlenmesini sağlar, sinirlerini korumada etkilidir. Magnezyum içeriği ise endişe ile stresin yatıştırılması için yardımcı olabilir.

Gün kurusu kayısı tüketmek; cildi parlak ve pürüzsüz gösterir, canlı görünmesini sağlar.

Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN BESİNLER

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK GIDALAR

Bu gıdalar, faydalı bakteriler için önemli kaynaklardır ve bağırsakların çalıştırılmasına destek olur.

Pırasa, enginar, kereviz, bezelye ve şeftali prebiyotik besinlerdir. Prebiyotik besinler bağırsak sisteminin düzenli bir biçimde çalışması için gerekir.

KEFİR

Kefir bağırsakların çalıştırılmasına yardımcı olur.

LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu, bağırsak sağlığını destekler. Yüksek lif içeriğine sahiptir bu sayede sindirim sisteminin sorunsuz bir biçimde çalışmasında etkili olur böylece şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına karşı mücadele eder.

Bağırsakları çalıştıran diğer besinler ise şöyle;

YULAF

Yulaf, suyu normale oranla daha hızlı bir şekilde emer böylece bağırsaklarda besinlerin daha da kolay bir biçimde sindirilmesini destekler. Kabızlık problemini ortadan kaldırır ve şişkinliği yok eder.

Tembel bağırsaklara çok iyi geliyor! Bu besinleri mutlaka tüketin...

İNCİR

İncir tüketmek; bağırsakların düzenli bir biçimde çalışmasını dengeler. İncir, sindirim problemini gidererek rahat bir şekilde lavaboya çıkmaya yardımcı olur.

ARMUT

Armut, yüksek derecede lif oranına sahiptir. Bu özelliğiyle kabızlık sorununa karşı iyi gelir. Sindirim sisteminin dengeli olmasına ve daha da hızlı çalışmasına destek sağlar.

Limon
Elma
Erik
Mandalina
Kivi
Hurma
Brokoli
Biber
Kabak
Keten tohumu

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin doktora danışmadan tüketmesi tavsiye edilmez. Uzun süreli ve geçmeyen bağırsak probleminiz varsa mutlaka doktora danışmanız önerilir.

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