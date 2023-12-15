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Haberler Sağlık Boğaz iltihabı en hızlı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nelerdir?

Boğaz iltihabı en hızlı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nelerdir?

Mevsim geçişlerinde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri de boğaz iltihabı. Boğaz ağrısı ve iltihabını geçirmek için doğal çözüm arıyorsanız bu bitki çaylarını gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte boğaz iltihabına iyi gelen bitki çayları...

HABER MERKEZİ

Kış aylarında daha sık görülen boğaz iltihabı, evde uygulanabilecek yöntemlerin yanı sıra uzman bir hekimin verdiği öneriler ile de hızlı bir şekilde iyileşebilmektedir. Bu dönemde kişinin kendisine oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Dinlenmesi ve beslenme düzenine önem göstermesi önerilenler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bol sıvı tüketmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tuzlu su ile yapılan gargara boğaz yer alan acının hafiflemesine neden olabilmektedir. Buna ek olarak gerekli olan bitki çaylarının tüketilmesi de fayda sağlamaktadır. Doktor tarafından verilen ilaçların doğru ve düzenli kullanımı da iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

Boğaz iltihabı en hızlı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nelerdir?

EVDE BOĞAZ İLTİHABI TEDAVİSİ

Evde boğaz iltihabı tedavisi bazı bitki çaylarının ve bazı besinlerin tüketilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Bu besinlerin tüketimi ile birlikte kişi kendini daha iyi hissedebilmektedir. Tavuk suyu çorba, kuşburnu çayı, nane limon çayları oldukça faydalıdır. Bunların tüketilmesi ile boğaz iltihabı daha çabuk bir şekilde iyileşebilmektedir. Boğaz iltihabına iyi gelen çaylar oldukça sık kullanılmaktadır.

Tuzlu su gargarası da evde yapılması gereken öneriler arasında yer almaktadır. Gargara boğazda bulunan ve istenmeyen mikropların ölmesine yardımcı olabilmektedir. Bu gargaranın gün içerisinde birkaç defa 30 saniye boyunca yapılması önerilmektedir.

Boğaz iltihabı en hızlı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nelerdir?

BOĞAZ İLTİHABINA İYİ GELEN ÇAYLAR

Soğuk havalar ile çoğalan boğaz iltihabı evde uygulanabilecek doğal yöntemler ile de iyileşme gösterebilmektedir. Bazı çayların iyileşme süresini hızlandırdığı gözlemlenmektedir. Bu çaylar arasında şunlar yer almaktadır:

Kekik, bal ve limon çayı
Papatya çayı
Zerdeçal ve yeşil çay
Adaçayı
Nane limon çayı
Nar kabuğunun sıcak su ile demlenmesi
Bitki çaylarına karanfil atılması
Meyan kökü çayı

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