Boğaz iltihabı en hızlı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nelerdir?

EVDE BOĞAZ İLTİHABI TEDAVİSİ

Evde boğaz iltihabı tedavisi bazı bitki çaylarının ve bazı besinlerin tüketilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Bu besinlerin tüketimi ile birlikte kişi kendini daha iyi hissedebilmektedir. Tavuk suyu çorba, kuşburnu çayı, nane limon çayları oldukça faydalıdır. Bunların tüketilmesi ile boğaz iltihabı daha çabuk bir şekilde iyileşebilmektedir. Boğaz iltihabına iyi gelen çaylar oldukça sık kullanılmaktadır.

Tuzlu su gargarası da evde yapılması gereken öneriler arasında yer almaktadır. Gargara boğazda bulunan ve istenmeyen mikropların ölmesine yardımcı olabilmektedir. Bu gargaranın gün içerisinde birkaç defa 30 saniye boyunca yapılması önerilmektedir.