Akut Pankreatit nedir? Akut Pankreatit neden olur, tedavisi var mıdır?

Akut pankreatit, pankreasın hızlı bir şekilde iltihaplanmasıdır. Bu durum genellikle sindirim enzimlerinin pankreas içindeki hücrelere zarar vermesi sonucu ortaya çıkar. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi semptomlarla kendini gösterebilir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Tanı ve tedavi için acil tıbbi yardım gereklidir.

AKUT PANKREATİT NEDEN OLUR?

Akut pankreatit oluşma nedeni fazla alkol kullanımı olabilmektedir. Batı ülkelerde Akut pankreatit nedeninin büyük bir çoğunluğu alkolden oluşmaktadır. Akut pankreatit rahatsızlığına safra taşları da neden olabilmektedir.