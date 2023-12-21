Gebeler fazla değil dengeli beslenmeli

DİYETİSYEN Fatma Hallaç, gebelik dönemi beslenmesi hakkında anne adaylarına tavsiyelerde bulundu. Hallaç, "Beslenme hamileliğin en önemli parçasıdır. Anne adayları hamilelik sürecinde fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir. Gebelik döneminde yetersiz beslenme, sağlıklı gıdaya ulaşamama; anne ve bebek için ciddi riskler oluşturur" dedi. Kalsiyumun bebeğin gelişimi için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Hallaç, "Sağlıklı kırmızı kan hücrelerine sahip olmak da, anemi riskinizi azaltır" uyarısında bulundu.