İzmir'in tanınan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cem Karas Düsseldorf'ta klinik açtı. DuePlast adını verdikleri klinik hem Almanya'da yaşayan hastalara hizmet verecek hem de Türkiye'de tedavisi gerçekleşip ülkesine geri dönen hastaların tedavi sonrası sağlık takiplerini gerçekleştirecek. Uzun yıllardır hayalini kurduğu DuePlast Estetik Cerrahi Kliniği'nin düzenlenen törenle Almanya'nın Düsseldorf şehrinde hasta kabulüne başladığını ifade eden Op. Dr. Cem Karas, "Kliniğimiz Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Şamil Parlak, Abbas Demirdere ve benim ortaklığımla hayata geçirildi" dedi.

NELER YAPILACAK?

Op. Dr. Cem Karas şu anda klinikte iki estetik ve plastik cerrahi uzmanı ile bir medikal estetik uzmanı hekimin sağlık hizmeti verdiğini belirterek, "Kliniğimizde estetik ve plastik cerrahi, ile ilgili işlemler ve uygulamalar yapacağız. Bununla birlikte yakında bir Alman KBB uzmanı hekim kadromuza dahil olacak. Şu aşamada erken dönemde benim ve Op. Dr. Çiğdem Karas'ın orada cerrahi müdahale yapması için gerekli izinler tam olarak alınmadı. Bunlar için bir süreç gerekiyor. Bunun için gerekli işlemleri başlattık. Kısa süre içerisinde biz de orada işlem yapabilir duruma geleceğiz. Bu süreçte bizim oradaki meslektaşlarımız, çalışan hekim arkadaşlarımız bizim tedavilerimizi ve prensiplerimizi aynı şekilde uygulamaya devam edecekler. Ben ve Çiğdem hanım zaman zaman Almanya'daki meslektaşlarımıza bizim burada uyguladığımız prensiplerle ilgili eğitimler vereceğiz. Almaya'da kendi hastalarımızla görüşme yapabileceğiz. Onların kontrollerini yaparak Türkiye terminlerini ayarlamak için randevular oluşturabileceğiz. Biz her ayın bir haftasını Almanya'da geçireceğiz. O bölgede yaşayan hastalarımızı görüp onlarla hem sohbet edip hem kontrollerini gerçekleştireceğiz. Bu süreçte biz cerrahi operasyonlarımızı Türkiye'de yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

HASTA KONTROLÜ YAPILACAK

Kuruluş amaçlarından bir tanesinin de yurt dışından ülkemize gelen hastaların daha iyi daha kaliteli hizmet almasını sağlamak olduğunu kaydeden Op. Dr. Cem Karas, "Sağlık turizmi ile birçok hastanın ülkemizde tedavilerini gerçekleştirmekteyiz. Ancak bu hastalarımız cerrahiden çok kısa bir

süre sonra ülkelerine dönmek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda ülkelerine dönen hastalarımız Düsseldorf'ta bulunan kliniğimize geldiğinde oradaki hekim arkadaşlarımız tarafından cerrahi sonrası kontrolleri ve takipleri güvenle yapılabilecektir. Yurt dışından Türkiye'ye gelen hastalarımızın daha düzenli takibinin yapılması kontrollerinin ve pansumanlarının Almanya'da devam etmesi için bu sistemi kurguladık. Sağlık turizmi ülkemiz için çok önemli bir gelir kaynağı. Ancak zaman zaman görüyoruz ki hizmet kalitesinde bazı aksamalar oluyor. Biz bu aksaklıkların önüne geçmek istiyoruz. Çünkü bizler Türk hekimleri olarak inanılmaz sayıda hasta tecrübesine sahibiz. Kliniğimiz sayesinde hastalarımız ameliyat sonrasındaki sürecini en iyi şekilde kendi ülkelerinde geçirebileceklerdir" dedi. Türkiye'de görev yapan tüm hekimlerle işbirliğine açık olduklarını kaydeden Op. Dr. Cem Karas, "Sağlık turizmi ile ilgilenen meslektaşlarıma sesleniyorum. Siz de yurt dışından getirdiğiniz hastalarınızın tedavisini ameliyatları yaptıktan sonra eğer hastalar ülkelerine geri döndükten sonra oluşabilecek herhangi bir problemde ya da komplikasyonda DuePlast Kliniğine güvenle hastalarınızı yönlendirebilirsiniz. Cerrahide zaman zaman bazı aksaklıklar olabilir. Bunları en aza indirgemek için bütün hekim arkadaşlarım elinden geleni yapıyor. Ancak hasta tedavisini olduktan sonra kısa süre içerisinde ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu süreçte oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda hastanın muhatap olarak hekimine ulaşması çok kolay olmuyor. Çünkü arada büyük bir mesafe var. İşte bizim oraya kurmuş olduğumuz kliniğimizin asıl amacı bu. Benim ya da diğer hekim arkadaşlarımın, meslektaşlarımın hangi cerrahiyi yaparsa yapsın, cerrahi sonrası oluşabilecek herhangi bir problemde hastasını bizim kliniğimize gönderdiği zaman hastaya A plus hizmet verilerek tedavisi yapılacaktır" şeklinde konuştu.

HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Yurt dışında klinik açarak bir hayalini daha gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Op. Dr. Cem Karas, "Pandemi döneminde bu hazırlığa başladık ve yaklaşık 3 yıl sürdü. Almanya'da bu işleri yapmak hiç kolay değil. Şimdi kliniğimizde 3 hekim arkadaşımız görev yapıyor. Kısa sürede bu kadro genişleyecek. İlerleyen dönemde Almanya'nın farklı bölgelerinde klinik sayımızı artırmayı hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.