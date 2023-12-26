Kansere karşı savaşıyor, vücudu toksinlerinden arındırıyor!

KUŞKONMAZIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ
Pişmiş kuşkonmazın 100 gramında 22 kcal kalori bulunur. Besin değerleri ise şöyledir:
Karbonhidrat 4.1
Lif 2.0
Protein 2.4
Yağ 0.2
A vitamini
C vitamini
Potasyum
Kalsiyum
Demir
KUŞKONMAZIN ZARARLARI
Dengeli bir şekilde tüketildiğinde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak fazla tüketiminde elbette bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazen cilde uygulandığında da sorunlar oluşturabilmektedir. Kuşkonmazın zararlarından bazıları ise şöyledir:
Yüksek oranda pürün içerdiği için böbrek hastaları tüketmemelidir.
Gut hastası bireyler için zararlıdır.
Hamilelik esnasında fazla kullanımı zararlıdır. Çünkü kuşkonmaz doğum kontrolü için de kullanıldığından hormonları etkileyebilir.
Emzirme döneminde fazla kullanımı zararlı olabilir. Doktora danışmakta fayda vardır.
Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.