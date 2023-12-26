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Haberler Sağlık Kansere karşı savaşıyor, vücudu toksinlerinden arındırıyor!

Kansere karşı savaşıyor, vücudu toksinlerinden arındırıyor!

İçeriğinde bulunan A, C, K ve B vitamini, potasyum, demir, folik asit ve liflerle insan sağlığına oldukça faydalı olan kuşkonmaz, hangi hastalıklara iyi gelir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Kuşkonmaz, asparagus officinalis olarak da bilinen kuşkonmaz çiçekli bir bitki türüdür. Ayrıca halk arasında serçe otu olarak da bilinir.

Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşkonmaz, birçok derde deva olarak biliniyor.

Tohum olarak da ekildiği gibi doğal olarak da kendiliğinden yetişen kuşkonmaz, ortalama 10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında toplanıp yenen bir bitki.

Kansere karşı savaşıyor, vücudu toksinlerinden arındırıyor!

KUŞKONMAZIN FAYDALARI

Kuşkonmaz özellikle son yıllarda çok konuşulan bir bitki olmuştu. Birçok rahatsızlığa karşı faydalı olduğu için bu kadar popüler hale gelen bitkinin bilinen bazı faydaları ise şu şekilde sıralanmıştır:

İçeriğinde folik asit bulundurur. Bu asit ise kansere karşı savaşır.

Mideyi uzun süre tok tutabilir. Bu da zayıflamak isteyenlere yardım eder.

Sindirim sistemine yardım eder, rahatlatır.

İdrar sökücü besinlerden birisidir.

Romatizma ağrılarına karşı etkilidir.

Çeşitli kemik ağrılarının tedavi edilmesinde yardım eder.

Vücudun toksinlerden arınabilmesi için yarım eder.

Artrit hastalığına karşın faydalıdır.

Doğal bir afrodizyaktır.

Kansere karşı savaşıyor, vücudu toksinlerinden arındırıyor!

Folat, fetal, embriyonik sinir hücresi oluşumlarını düzenlediği için hamile kadınların tüketmesi önemlidir.

Erken doğum riskini en aza indirir.

Güçlü bir antioksidandır.

Serbest radikaller ve glutatyon toksinleri kendisinde toplayarak dışarı atılmasına yardım eder.

Bedendeki iltihaplar ile savaşır.

Diyabet için çok faydalıdır.

Kalp krizi riskini oldukça azaltır. Kalp dostu bir besindir.

Beyin fonksiyonlarına yardım eder.

Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem gibi sorunları tedavi eder.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Öksürüğe karşı etkilidir.

Kansere karşı savaşıyor, vücudu toksinlerinden arındırıyor!

Karaciğer ve safra kesesi için iyi bir etkiye sahiptir.

İçerdiği kalsiyumdan dolayı kemiklere faydalıdır, kemikleri korur.

Probiyotik bakterilerin gelişimlerini destekler.

Egzama gibi bazı cilt hastalıklarına iyi gelir.

Kansızlık rahatsızlığına etki eder.

Kan temizleme özelliğine sahiptir.


Ruh sağlığını olumlu etkiler.

Adet öncesi semptomlarını hafifletir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Alzheimer hastalığına faydalıdır.

Göz sağlığına iyi gelir.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Kansere karşı savaşıyor, vücudu toksinlerinden arındırıyor!

KUŞKONMAZIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Pişmiş kuşkonmazın 100 gramında 22 kcal kalori bulunur. Besin değerleri ise şöyledir:

Karbonhidrat 4.1
Lif 2.0
Protein 2.4
Yağ 0.2
A vitamini
C vitamini
Potasyum
Kalsiyum
Demir

KUŞKONMAZIN ZARARLARI

Dengeli bir şekilde tüketildiğinde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak fazla tüketiminde elbette bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazen cilde uygulandığında da sorunlar oluşturabilmektedir. Kuşkonmazın zararlarından bazıları ise şöyledir:

Yüksek oranda pürün içerdiği için böbrek hastaları tüketmemelidir.

Gut hastası bireyler için zararlıdır.

Hamilelik esnasında fazla kullanımı zararlıdır. Çünkü kuşkonmaz doğum kontrolü için de kullanıldığından hormonları etkileyebilir.

Emzirme döneminde fazla kullanımı zararlı olabilir. Doktora danışmakta fayda vardır.

Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

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