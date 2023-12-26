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Haberler Sağlık Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

Halk arasında zombi geyik hastalığı olarak bilinen tıptaki adıyla kronik zayıflama hastalığı (CWD), geçen yıl ABD'de yüzlerce hayvanda görülmüştü. Bilim insanları bu hastalığın insanlara da bulaşacağını belirtti. Peki zombi geyik hastalığı nedir, zombi geyik hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Ölümcül müdür? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir soruları yanıt arıyor. Bilim insanlarından "zombi geyik hastalığı" uyarısı geldi. ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından uzmanlar, bu hastalığın insanlara da sıçrayabileceği konusunda uyarısında bulundu. Wyoming'de 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın örneğinde bulunan kronik zayıflama hastalığı (Chronic Wasting Disease/CWD); hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakıyor. Peki, Zombi geyik hastalığı Türkiye'de görüldü mü, tedavisi var mı? İşte Zombi geyik hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili detaylar….

Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR! ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?

Bilim insanları, geçen yıl boyunca ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığı (Chronic Wasting Disease/CWD) ABD'nin Wyoming eyaletinde 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın da görüldü.

Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

"YAVAŞ İLERLEYEN FELAKET"

Ancak uzmanlar hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.

CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a, "Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu" dedi.

"Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli."

Independent'ın haberine göre İngiltere'de 1980 ve 1990'larda sığırların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti.

Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliğine yol açıyor. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü, insan varyantıyla ilişkilendirildi.

Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

7 BİN İLA 15 BİN HAYVAN İNSANLAR TARAFINDAN TÜKETİLİYOR

Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu.

Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.

CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN HASTALIKLAR 2050'DE 2020'YE KIYASLA 12 KAT DAHA FAZLA İNSANI ÖLDÜREBİLİR

Bu gelişme, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Şirket, zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin, iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi.

Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

Grubun araştırmasına göre, 1963'le 2019 arasında epidemiler her yıl neredeyse yüzde 5, ölümlerse yüzde 9 arttı.

Firma, "Bu yıllık artış oranları sürerse, analiz edilen patojenlerin 2050'de 2020'ye göre 4 kat daha fazla yayılma olayına ve 12 kat daha fazla ölüme yol açmasını bekliyoruz" uyarısında bulundu.

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