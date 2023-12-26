Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir soruları yanıt arıyor. Bilim insanlarından "zombi geyik hastalığı" uyarısı geldi. ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından uzmanlar, bu hastalığın insanlara da sıçrayabileceği konusunda uyarısında bulundu. Wyoming'de 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın örneğinde bulunan kronik zayıflama hastalığı (Chronic Wasting Disease/CWD); hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakıyor. Peki, Zombi geyik hastalığı Türkiye'de görüldü mü, tedavisi var mı? İşte Zombi geyik hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili detaylar….