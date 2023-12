Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, ölümcül mü?

7 BİN İLA 15 BİN HAYVAN İNSANLAR TARAFINDAN TÜKETİLİYOR

Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu.

Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.

CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN HASTALIKLAR 2050'DE 2020'YE KIYASLA 12 KAT DAHA FAZLA İNSANI ÖLDÜREBİLİR

Bu gelişme, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Şirket, zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin, iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi.