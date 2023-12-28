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Haberler Sağlık Zencefil shot nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz tarif...

Zencefil shot nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz tarif...

Mevsimlerin değişmesiyle birlikte hastalıklar da tek tek kapımızı çalmaya başladı. Hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem de cildinize iyi gelecek olan zencefil shot tarifi ise araştırılmaya başlandı. İşte tam bir doğal ilaç olan zencefil shot tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ

Soğuk havaların kendini göstermesiyle hastalık dönemi de açıldı. Grip, nezle gibi rahatsızlıklar yaşayan kişiler ve bu kışı hastalanmadan geçirmek isteyen kişiler arama motorlarında doğal koruyucu yöntemleri araştırmaya başladı. İşte kış aylarında sizi hastalıklardan koruyacak zencefil shot tarifi…

ZENCEFİL SHOT MALZEMELERİ

60 - 65 g taze zencefil

10- 12 g taze zerdeçal

2 adet mandalina

1 adet yeşil elma

1 adet limonun suyu

Yarım su bardağı su bardağı su

Göz kararı bal

Zencefil shot nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz tarif...

ZENCEFİL SHOT NASIL YAPILIR?

Zencefil, zerdeçal ve elmayı kabuklarıyla birlikte doğrayın. Bal dışında tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Damak zevkinize göre balı ekleyin ve soğuk tüketin. Boğaz ağrısı, öksürük, grip gibi hastalıklar için sabahları 1 bardak shot olarak tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL FAYDALARI NELERDİR?

Mide Rahatlatıcı: Zencefil, mide bulantısını hafifletmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, hareket hastalığı, hamilelik mide bulantısı ve baş dönmesi gibi durumlar için doğal bir çözüm olabilir.

Ağrı Kesici: Zencefil, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi ağrıları hafifletebilir. Aynı zamanda regl dönemi sırasında yaşanan ağrıları azaltmada da yardımcı olabilir.

Kolesterolü Düşürücü: Düzenli zencefil tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Antioksidan Etki: Zencefil, vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu, kanser riskini azaltabilir ve yaşlanma etkilerini yavaşlatabilir.

Bağışıklık Sistemi Desteği: Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

Kan Şekerini Kontrol Etmeye Yardımcı Olabilir: Bazı araştırmalar, zencefilin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Zencefil shot nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz tarif...

Sivilce izlerinden eser bırakmayan zencefil shot tarifi sayesinde tertemiz bir cilde sahip olmak mümkün.

Zencefilin aşırı tüketimi bazı insanlarda mide rahatsızlığına neden olabilir, bu nedenle ölçülü tüketmek önemlidir. Ayrıca, kronik sağlık sorunlarınız varsa veya ilaçlar kullanıyorsanız, zencefil takviyeleri veya büyük miktarlarda zencefil tüketmeden önce bir sağlık profesyoneli ile konuşmalısınız.

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