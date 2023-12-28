Zencefil shot nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz tarif...

ZENCEFİL SHOT NASIL YAPILIR?

Zencefil, zerdeçal ve elmayı kabuklarıyla birlikte doğrayın. Bal dışında tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Damak zevkinize göre balı ekleyin ve soğuk tüketin. Boğaz ağrısı, öksürük, grip gibi hastalıklar için sabahları 1 bardak shot olarak tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL FAYDALARI NELERDİR?

Mide Rahatlatıcı: Zencefil, mide bulantısını hafifletmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, hareket hastalığı, hamilelik mide bulantısı ve baş dönmesi gibi durumlar için doğal bir çözüm olabilir.

Ağrı Kesici: Zencefil, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi ağrıları hafifletebilir. Aynı zamanda regl dönemi sırasında yaşanan ağrıları azaltmada da yardımcı olabilir.

Kolesterolü Düşürücü: Düzenli zencefil tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Antioksidan Etki: Zencefil, vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu, kanser riskini azaltabilir ve yaşlanma etkilerini yavaşlatabilir.

Bağışıklık Sistemi Desteği: Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

Kan Şekerini Kontrol Etmeye Yardımcı Olabilir: Bazı araştırmalar, zencefilin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.