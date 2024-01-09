  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Limonu zeytinyağıyla karıştırın! Öyle faydalı ki...

Limonu zeytinyağıyla karıştırın! Öyle faydalı ki...

Zeytinyağı ve limon kürünü daha önce hiç duyudunuz mu? C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon ile genel vücut sağlığı ve cilt için faydalı olabilen zeytinyağı ikilisi birlikte tüketildiğinde birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İşte limon ve zeytinyağı kürünün faydaları...

HABER MERKEZİ

Doğanın bize sunduğu en büyük mucizelerden birisi olan zeytinyağı, vücut için tam bir şifacı görevi görüyor.

Hem cilt hem de saçlar için faydalı olan zeytinyağı; karaciğeri temizler, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan zeytinyağı, özellikle kabızlık sorunu ile başı dertte olanların büyük kurtarıcısı.

Kabızlık sorunu yaşayanlar, bir yemek kaşığı zeytinyağını içerse bu sorunu dakikalar içerisinde halledebilir. Ancak zeytinyağının doğal olması gerekiyor.

Limonu zeytinyağıyla karıştırın! Öyle faydalı ki...

Ayrıca zeytinyağı içerisinde kalsiyum barındırır ve kalsiyum kemeklerin gelişimi için oldukça önemlidir.

Tüm bunların yanında ise cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Cildi güzelleştirir ve pürüzsüz bir hale gelmesine olanak sağlar. Cildin kimyasal ürünlerden korunması ile ilgili güçlü bir etki sunar.

Zeytinyağının tüm bu faydaları limonla birleşirse ne olur? İki güçlü ve vücut için etkili olan ürünün karışımı, sağlık konusunda inanılmaz etkiler ortaya çıkarıyor.

Bu nedenle zeytinyağı ve limon karışımının faydalarını bilmek ayrıca günde bir kez tüketmek gerekiyor.

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için değerli ve önemli diyebiliriz.

Zeytinyağı ve limon karışımı karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtaracak. Karaciğer ve derideki toksinleri atmaya yardımcı olacak.

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtuluyor. Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp, böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı "Alzheimer" hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza destek verir. Çünkü depresyon riskini azaltırken, hafızayı ise güçlendirdiği ortaya çıkmıştır.

Limonu zeytinyağıyla karıştırın! Öyle faydalı ki...

Kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayan bu karışım, tabii ki kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor ve kalbi koruyor. Ayrıca bu kür vücudun dolaşım sisteminin onarılması konusunda da büyük bir nimet...

İnsülin direncini dengeleyen limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini çözer. Yeme düzeninizi dengeler, ödem atmaya ve şişkinliğe iyi gelir.

Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışıma bolca ihtiyacınız var.

Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde, dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir.

Limonu zeytinyağıyla karıştırın! Öyle faydalı ki...

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

MALZEMELER

Yarıya bölünmüş limon 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağına birkaç damla limon suyu sıkıp, günün herhangi bir saatinde günde sadece 1 kaşık tüketmeniz yeterlidir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA