‘Ateşli havale menenjit yapmaz’

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Gençpınar, ebeveynlerin en büyük kabuslarından biri olan ateşli havale (Febril Nöbet) hakkında önemli bilgiler verdi. Her yüz çocuktan 3'ünün beş yaşına gelmeden ateşli havale geçirdiğini söyleyen Prof. Dr. Gençpınar, ateşli havalenin, genetik olarak yatkın olan, 1 ay-5 yaş arası çocuklarda; boğaz, kulak gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülen ateş yüksekliği sırasında ortaya çıktığını kaydetti.

ZARARLI EFSANELER

PROF. Dr. Gençpınar, "Ateşli havale, bebeklerde ve küçük çocuklarda (genellikle 5 yaş altı) ateşli enfeksiyon döneminde ortaya çıkan, etrafta olanlara ve söylenenlere cevapsız kalma hali ile birlikte kollarda ve bacaklarda kasılma ya da tamamen gevşek olma hali ile ortaya çıkan nöbetlerdir. Ateş yükselmeye başladığında vücuttan salınan bazı hormonlar beyinde deşarj mekanizmasını tetikleyerek nöbete yol açabilir. Ateşli havalelerin büyük kısmı bir-iki dakika içinde kendiliğinden sonlanır. Çok az bir kısmı da 15 dakikadan daha uzun sürebilir" dedi.

Prof. Dr. Gençpınar, "Ateşli havale, çocuklarda kalıcı hasar bırakmayan, zekayı etkilemeyen korkulmaması gereken bir durumdur. Menenjit yapmaz. Havale geçirdi menenjit oldu, belinden sıvı aldılar sakat kaldı gibi dedikodular halk arasında yanlış bilinen zararlı efsanelerdir. Tekrarlayan ateşli havale geçiren çocukların ise mutlaka çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır" dedi.