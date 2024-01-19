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Haberler Sağlık Sütün içine on diş ekleyin! Faydaları inanılmaz...

Sütün içine on diş ekleyin! Faydaları inanılmaz...

Tam bir antibiyotik deposu olan sarımsak ile içerdiği mineral, vitamin, protein, iyot, kalsiyum ile sağlık için bir hayli önemli olan sütü birlikte denediniz mi? Süt ve sarımsak karışımını tükettiğinizde doktor yüzü görmeyeceksiniz. İşte süt ve sarımsak karışımının inanılmaz faydaları...

HABER MERKEZİ
Sütün içine üç diş ekleyin! Faydaları inanılmaz...

Antibiyotik bakımından zengin olduğu söylenen sarımsaklı süt grip enfeksiyonlarından korunmak için tüketilmesi tavsiye ediliyor. Üstelik sarımsaklı sütü evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, sarımsaklı sütün faydaları neler? Sarımsaklı süt nasıl yapılır?

Sütün içine üç diş ekleyin! Faydaları inanılmaz...

SARIMSAK SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR?

Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak sütünü evde kendiniz hazırlayarak gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

10 diş sarımsağı tahtanın üzerine soyun ve iri iri doğrayın.

Bir tencereye 2 bardak sütü, 1 bardak suyu ve sarımsakları ekleyin. Orta ateşte kaynatın.

Kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın ve süzün.

Bardaklara koyarak sütün ılımasını sağlayın.

Daha sonra bardakların içerisine bir miktar bal ilave ederek içebilirsiniz.

Sütün içine üç diş ekleyin! Faydaları inanılmaz...

SARIMSAK SÜTÜNÜN FAYDALARI NELER?

Kalp ve damar hastalıkları için oldukça etkili bir karışım olan sarımsak sütü, kötü kolesterolü düşürür ve damarlarda pıhtı oluşumunu engeller. Karışım, az yağlı sütle hazırlanırsa çok daha etkili olur.

Sizi grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı korur. Hasta olduğunuzda ise günde 2 veya 3 kere bu karışımı içebilirsiniz.

Uykusuzluk problemi yaşıyorsanız gece yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmek, çok daha rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.

Sarımsak sütü, cilt bakımı için de oldukça etkili bir gıda. Bu karışımı düzenli olarak içmek, cildinizi güzelleştirdiği gibi sivilce ve cilt lekelerini de yok eder.

Sütün içine üç diş ekleyin! Faydaları inanılmaz...

İçerdiği mineraller sayesinde saç köklerini ve uçlarını besler. Bu sayede saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Sarımsak sütü, öksürük ve astım gibi rahatsızlıkların tedavi sürecine katkı sağlar. Astım hastalarının bu karışımdan günde bir bardak içmesi önerilir.

Karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylece karaciğerde oluşabilecek yağlanma ve rahatsızlıklara karşı sizi korur.

Sarımsak sütü, vücuttaki kas ve eklem ağrılarını azaltır. Kireçlenme sonucu meydana gelen ağrıların tedavi sürecine de destek olur.

Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak fazla kilolarınızdan kurtulmanıza imkan tanır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler tarafından çokça tercih edilir.

Bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde etkili bir rol oynar.

Sarımsak sütü, anne sütünü arttırıcı özelliği ile bebeğine yenice kavuşan kadınlar tarafından sıklıkla kullanılır.

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