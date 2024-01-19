Sütün içine on diş ekleyin! Faydaları inanılmaz...

İçerdiği mineraller sayesinde saç köklerini ve uçlarını besler. Bu sayede saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.
Sarımsak sütü, öksürük ve astım gibi rahatsızlıkların tedavi sürecine katkı sağlar. Astım hastalarının bu karışımdan günde bir bardak içmesi önerilir.
Karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylece karaciğerde oluşabilecek yağlanma ve rahatsızlıklara karşı sizi korur.
Sarımsak sütü, vücuttaki kas ve eklem ağrılarını azaltır. Kireçlenme sonucu meydana gelen ağrıların tedavi sürecine de destek olur.
Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak fazla kilolarınızdan kurtulmanıza imkan tanır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler tarafından çokça tercih edilir.
Bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde etkili bir rol oynar.
Sarımsak sütü, anne sütünü arttırıcı özelliği ile bebeğine yenice kavuşan kadınlar tarafından sıklıkla kullanılır.