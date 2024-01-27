Central Hospital’ın ikinci nesil yöneticileri hazır

1999 yılında Op. Dr. Özer Gürbüz tarafından kurulan Batı Anadolu Central Hospital'ın ikinci kuşak yöneticileri hazır. Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özer Gürbüz ve Başhekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz'ün oğulları Dr. Emir Gürbüz 4 yıl süren uzmanlık eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Emir Gürbüz Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki uzmanlık eğitimi tamamlayarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

1 YIL ABD'DE EĞİTİM ALACAK

ABD Yale Üniversitesi'nde bilimsel araştırma ekibinden kabul alan Op. Dr. Emir Gürbüz Şubat ayında ABD'ye gidecek ve 1 yıl orada bilimsel araştırma ekibiyle çalışmalar yapacak. Op. Dr. Emir Gürbüz, Bugün hayatımın en heyecanlı ve mutlu günlerinden birisi. Annem ve babamla aynı mesleği paylaşmamızın yanı sıra aynı alanda uzman olduk. Bugüne kadar her zaman arkamda duran annem babam ve

kardeşlerime çok teşekkür ederim. Onlardan öğreneceğim çok şey var. Bende tıpkı annem ve babam gibi öncelikle hastalarımın sağlığıyla ilgileneceğim. Önümüzdeki Şubat ayında bilimsel araştırma ekibine dahil olarak ABD Yale Üniversitesi'ne gideceğim. Burada inşallah güzel araştırmalara imza atacağız" dedi.

NESİLDEN NESİLE SAĞLIK

Oğullarının uzmanlık eğitimini tamamlamasından dolayı oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Op. Dr. Özer Gürbüz " Yıllar önce kurduğumuz hastanemizin ikinci kuşak yöneticilerinin yetiştiğini görmekten gurur duyuyorum. Bu anlamda ilk adımı oğlum Emir attı. Benim ve eşim Dr. Neslihan Gürbüz gibi o da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Bir kızım İstanbul'da eczacılık eğitimi alıyor. Mezuniyetinin ardından ilaç, kozmetik, gıda takviye ürünleri üretim ve pazarlamasında görev alacak. Diğer kızım 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelecek yıl mezun olacak. Yeğenim şu anda Radyoloji alanında İngiltere'de çalışıyor. Yakın zamanda ülkesine dönecek ve sistemimizin önemli bir bölümünde aktif rol alacak. Diğer yeğenim şu anda hastanemizde diş hekimi olarak görev yapıyor. Ayrıca ailemizin içinde biyomedikalci, dijital pazarlama uzmanı ve hastane işletmecisi de mevcuttur" diye konuştu.

BAYRAK İLERİYE TAŞINACAK

Op. Dr. Özer Gürbüz, "Ben ve eşim hastanemizi belirli bir noktaya getirdik. Ailemizin tamamının sağlık eğitimi alması çok önemli. İnanıyorum ki bizden sonra gelen genç ve dinamik nesil bu kurumu bizden çok daha iyi noktalara getirecektir. Doktor, diş hekimi, eczacı, biyomedikal mühendis, hastane işletme ve yöneticiliği, dijital pazarlama, sağlık turizmi gibi alanlarda eğitimini tamamlayanlar kurumlarımızda aktif olarak çalışmaya başlayacaklar.