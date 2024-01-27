Çocuk işitme kayıpları erken fark edilmeli

Çocuklarda görülen işitme kayıplarının en sık nedeni orta kulakta sıvı birikmesi olduğunu belirten Özel Gazi Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Sinan Başoğlu, tıpta seröz otitis media olarak adlandırılan bu hastalığın orta kulak boşluğunda sıvı oluşması ile karakterize edildiğini söyledi. Çocukluk çağında sık görülmekle birlikte yetişkinlerde de görülebildiğini kaydeden Doç. Dr. Sinan Başoğlu, "Fark edilmemesi ve tedavi edilmeyip hastalığın uzaması durumunda kalıcı işitme kayıpları ve daha büyük ameliyatları gerektirebilecek kulak zarı ve orta kulak sorunlarına yol açabilir" dedi.

BELİRTİLERE DİKKAT

Özellikle çocuklarda oluşan belirtilere karşı aileleri uyaran Doç. Dr. Sinan Başoğlu, "Konuşmada gecikme ve bozukluk, konsantrasyon bozukluğu, televizyona çok yaklaşma, söylenilenleri ikiletme ve okul başarısında değişiklik işitme kayıpları yönünden kuşku uyandırmalıdır. En önemli belirtisi işitme kaybıdır. Ağrı ve ateş gibi diğer belirtiler ve bulgular olmadığı için fark edilmeyebilir. Sık sık üst solunum yolu hastalığı geçirmek grip, nezle, sinüzit, geniz eti iltihabı (adenoidit) gibi hastalıklar ve bu hastalıkların uzun sürmesine sebep olan geniz eti büyüklüğü gibi sebepler östaki tüpünün normale dönmesini engeller. Özellikle çocukların yanında sigara içilmesi, burun ve geniz eti reaksiyonuna neden olur ve bu da hastalığı tetikler. Alerjik hastalıklar da burun, östaki ve orta kulakta ödeme sebep olarak hastalığın uzamasına sebep olabilir" dedi.

TEDAVİDE KULAK TÜPÜ ETKİLİ

Orta kulakta sıvı birikmesinin tedavisi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Sinan Başoğlu, "Tedavide orta kulak ve dış kulak arasında bulunan basıncın korunmasını ve kulak zarında biriken sıvının boşaltılmasını sağlayan kulak tüpleri son derece etkilidir. Orta kulağı havalandırmakta ve kulak zarının arkasında sıvı birikmesini önlemektedir. Kulak tüpleri, kulak zarına mikro cerrahi tekniklerle ve dış kulak yolundan ilerlenerek takılmaktadır. Dış kulak yolundan ilerlendikten sonra kulak zarı çizilir ve kulak zarına açılan delikten orta kulaktaki sıvı çekilir. Daha sonra özel aletler yardımı ile bir ucu dış kulak yolunda, diğer ucu ise orta kulakta olacak şekilde tüp yerleştirilir. Tüp takılırken aynı zamanda eğer varsa geniz etinin alınması tedavinin başarı oranını arttırır. Bu tüp ortalama 6-9 ay kalır ve vücut tarafından atılır. Genellikle kontrol muayenesinde tüpün dış kulak yoluna atıldığı görülür ve hekim tarafından alınır" diye konuştu.