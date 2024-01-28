Badem yiyerek ağrılarınızı azaltın

BÖBREK rahatsızlıklarına, baş ağrılarına ve diğer tüm ağrılara çok iyi gelen badem içi muhteşem bir doğal kaynak olarak biliniyor. Diyet listelerinde de sık sık önerilen bademi gün içerisinde bir ya da iki avuç olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ağrı kesici özelliği yüksek olan badem az düşük kalorili ve besleyici bir besin olduğu için kilo aldırmaz. İçeresinde çok faydalı yağlar barındıran bademi en az haftada 3 gün tüketerek birçok rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz. Badem aynı zamanda fosfor içerir ve diş sağlığı için çok önemlidir.