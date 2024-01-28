  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Badem yiyerek ağrılarınızı azaltın

Badem yiyerek ağrılarınızı azaltın

HABER MERKEZİ
Badem yiyerek ağrılarınızı azaltın
BÖBREK rahatsızlıklarına, baş ağrılarına ve diğer tüm ağrılara çok iyi gelen badem içi muhteşem bir doğal kaynak olarak biliniyor. Diyet listelerinde de sık sık önerilen bademi gün içerisinde bir ya da iki avuç olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ağrı kesici özelliği yüksek olan badem az düşük kalorili ve besleyici bir besin olduğu için kilo aldırmaz. İçeresinde çok faydalı yağlar barındıran bademi en az haftada 3 gün tüketerek birçok rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz. Badem aynı zamanda fosfor içerir ve diş sağlığı için çok önemlidir.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA