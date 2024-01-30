Dulavrat otu ne işe yarar? Dulavrat otunun faydaları nelerdir?

Zengin içeriği ve antioksidan içeriğiyle adeta şifa deposu olan bir bitki düşünün. Bu bitkinin adı bir hayli garip olsa da muzdarip olduğumuz çeşitli hastalıklara iyi geliyor. Bu bitkinin adı dulavrat otu! Peki dulavrat otu ne için kullanılır? Dulavrat otunun faydaları nelerdir?

DULAVRAT OTU NEDİR?

Papatyagiller familya ailesine ait olan dulavrat otunun Latince ismi Arctium lapa'dır. Nemli bölgelerde yaşayan bu şifalı ot, birden fazla sağlık sorununa karşı kalkan olur. Soğuk algınlığı, romatizmal rahatsızlıklar ve kanser tedavisinde kullanılan dulavrat otu, ciltte de adeta botoks etkisi yaratıyor.