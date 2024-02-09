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Haberler Sağlık Sigarayı bırakanların 1 haftada cildi değişiyor

Sigarayı bırakanların 1 haftada cildi değişiyor

Sigaranın içinde yaklaşık 400 kanserojen madde ve yüzlerce kimyasalın bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Osman Altıparmak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altıparmak "Sigarayı bıraktıktan bir hafta sonra cilt renginiz, dudak, diş etleri, kendi zindeliğinizde artma ve iyilik halini hissedeceksiniz" dedi.

İHA
Sigarayı bırakanların 1 haftada cildi değişiyor

"Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Osman Altıparmak açıklamalarda bulundu.

"9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü, halkımız içinde bir fırsat" diyerek açıklamalarda bulunan Altıparmak, "Sigara içinde yaklaşık olarak 400 kanserojen madde, yüzlerce kimyasal madde içermekte olup bu maddeler damar, bronş sistemi, sindirim sistemi ve solunum sisteminin tümümde ciddi zararlara neden olup tahrip edip kanserlere neden olmaktadır. Sigara bağımlılıklarında oluşan en vazgeçilmez duygu ve belirtiler 'Onu kullanmadığım zaman konsantrasyonumu toparlayamıyorum', 'Öfke kontrolümü sağlayamıyorum', 'Yaşamdan zevk alma azalıyor' şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu belirtiler sigarayı bırakanlarda ilk dönemde görülen yoksunluk belirtileridir. İlaç desteği ile aldığınızda bu yoksunluk hissi olmayacaktır.

Sigara bırakma polikliniklerine başvurduğunuzda sizlere yazdığımız ilaçları Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle ücretsiz bir şekilde alabilmektesiniz. Sigarayı bıraktıktan bir hafta sonra cilt renginiz, dudak, diş etleri, kendi zindeliğinizde artma ve iyilik halini hissedeceksiniz. Özellikle genç hastalarıma sigarayı bırakmadan önce bıraktıktan sonra ayna karşısında kendilerini incelemelerini istiyorum ve bu hastalarımızın bıraktıktan sonraki döneminde görünümleri, saçları, cildi ve rengiyle pozitif estetik düzelme olduğu gözlenmektedir. Sigarayı bırakmak ve bunu başarmak çok kolay. Lütfen karar verin ve Sigarayı Bırakma Polikliniklerine başvurun" dedi

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