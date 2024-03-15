On binde bir görülen hastalık tedavi edildi

YEMEK yedikten sonra karın ağrısı, bulantı, kusma ve hazımsızlık şikâyetiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne başvuran 26 yaşındaki kadının on binde bir görülen Superior Mezenter Arter (SMA) sendromu tanısı konulan hastalığı tedavi edildi ve genç kadın sağlığına kavuştu. Wilkie Sendromu olarak da bilinen SMA sendromu, duodenum denilen ince bağırsağın aorta ve Superior Mezenter Arter arasında sıkışması sonucu oluşan bir rahatsızlık ve on binde bir görülüyor. Hemen ameliyata alınan hastaya, Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer, Op. Dr. Murat Güner ve ekibi tarafından yapılan işlem başarı ile sonuçlandı. Son teknolojik altyapı ile donatılmış ameliyathaneleri ve deneyimli kadrosu sayesinde yenilikçi işlemleri ve cerrahi girişimleri başarı ile gerçekleştirebilen Şehir Hastanesi, alanında öncü bir sağlık kurumu olduğunu bir kez daha kanıtladı.