100 telden fazla dökülüyorsa dikkat

İNSANLARIN başında ortalama 100-120 bin civarında saç teli bulunuyor. Yapılan araştırmalarda günlük 80-100 tele kadar dökülmeyi normal olarak kabul eden uzmanlar, günlük dökülmenin 100 telin üzerine çıktığında ise önlem alınması gerektiğini belirtiyorlar. Bu gibi durumlarda mutlaka bir dermatoloğa görünülmesini tavsiye eden uzmanlar, "Genetik dökülmenin yanı sıra, bir vitamin eksikliği ya da hormonal bir bozukluk da olabilir" diyor.

HASTALIKLARA KARŞI BOL BOL BEYAZ LAHANA

GÜÇLÜ antioksidan özelliği sayesinde kış hastalıklarından kansere birçok faydası olan beyaz lahana serbest radikallere karşı güçlü bir savaşçı. Karaciğer yağlanması ve obeziteye karşı da fayda sağlayan beyaz lahana, zayıflama diyetlerine tok tutucu ve toksinleri arındırıcı özelliği ile destek oluyor. Lahananın çiğ olarak salatasını yapıp tüketmek ya da suyunu içmek özellikle idrar söktürücü, toksin atıcı özelliğinden faydalanmayı en üst düzeye çıkarıyor.

D VİTAMİNİNİ YUMURTA SARISI İLE KARŞILAYIN

BAĞIŞIKLIĞIN vazgeçilmez unsurlarından olan D vitamini, günlük yaşam kalitenizi büyük ölçüde etkiliyor. Uzmanlar, pandemi sürecinde bünyenizi güçlendirecek ürünlerin ve D vitamini zengini besinlerin tüketilmesini öneriyor. Yumurtanın beyaz kısmı proteinler açısından zenginken sarı kısmında 37 IU kadar D vitamini olduğunu vurgulayan uzmanlar, sabah kahvaltılarında tüketilmesini öneriyor.