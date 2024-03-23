Sanal anjiyo şimdi Ekol’de

Ekol Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Burak Ayça, günümüzde kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi için kullanılan yeni teknolojilerden biri sanal anjiyo olarak adlandırılan yöntem (Anjiyo BT) hakkında bilgiler verdi. Sanal anjiyonun kalp krizi riskinin önceden tespiti için çok önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burak Ayça, "Eğer hastanın hipertansiyonu, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, ailesinde kalp krizi geçirmiş hastalar varsa bu hasta gruplarını koroner BT için önceden değerlendiriyoruz. Bu hastaları atlamamak için orta riskli hastalara koroner BT öneriyoruz. Eğer hastanın gizli bir kalp damar hastalığı varsa burada saptayabiliyoruz. Tansiyonunuz, kolesterolünüz yüksekse, sigara içiyorsanız, şeker hastalığınız varsa, ailenizde erken yaşta kalp krizi geçiren birileri varsa kardiyolojik muayenelerinizi ihmal etmeyin" diye konuştu.

SANAL ANJİYO NEDİR?

Sanal anjiyografinin aslında bir koroner tomografi yöntemi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burak Ayça, " Herhangi bir organınızın tomografi çekilmesi gibi koroner arterlerde de tomografi çekilebilir. Koroner arterler 1-5 mm arasında çok küçük borucuklardır. Kalp hareketli bir organdır. Kalbin hareketli olması aslında koroner arterlerin tomografisinin çekilmesini oldukça zorlaştırır. Teknolojinin gelişmesi ve özel BT cihazlarıyla birlikte bu işlemler başarı ile yapılabilmektedir" dedi.

KISA SÜREDE TAMAMLANIR

Sanal anjiyografi işleminin 2-3 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Burak Ayça, "Hasta rahat bir şekilde gelip sadece damar yolunun açılmasıyla anjiyografisi çekilebilmektedir. Koroner anjiyografi ile aynı şekilde aynı duyarlılıkta görüntüler alınabilir. Hasta konforu dışında hekime koroner anjiyografiden farklı olarak koroner arterler hakkında daha farklı bilgiler verir. Darlık yapan bir plak varsa bu plağın özellikleri hakkında bilgi verir. Aynı zamanda girişimsel kardiyoloğa eğer damarı açılması gerekiyorsa ona bir fikir verir ve önceden anjiyografi işlemi için hazırlanmasına neden olur" diye konuştu.