2009’dan sonrasına yasak

İngiltere'de yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı yasalaştı. Böylece 'sigarasız nesil' yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı. Salı akşamı onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak. Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı. Sigara içmeyi değil sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeren yasa, iktidardaki Muhafazakar Parti içinde de tartışma yaratmıştı. Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.